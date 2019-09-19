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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Подмосковье стало меньше аварий с участием детей

19 сентября 2019, 17:30 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Количество ДТП с участием детей-пассажиров уменьшилось этим летом в Московской области на три процента.

Как пишет сайт Подмосковье Сегодня со ссылкой на главу регионального управления ГИБДД Виктора Кузнецова, снижению поспособствовала социальная кампания «Маленький пассажир - большая ответственность». Виктор подчеркнул, что положительная динамика - не повод снижать темпы работы. Статистика показывает, что 20% маленьких пассажиров, ставших участниками дорожных происшествий, перевозили с нарушениями ПДД.

За лето в Подмосковье зарегистрировали 95 автоаварий с несовершеннолетними пассажирами; в результате четыре ребенка погибли, 100 получили травмы. По статистике с начала года количество таких ДТП снизилось на 10%, погибших - на 30%, раненых - на 13%.

Кроме того, за восемь месяцев произошло 349 ДТП с участием детей - на 2,5% меньше, чем за тот же период прошлого года - с восемью погибшими (на 38% меньше) и 371 раненым (на 7% меньше).

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