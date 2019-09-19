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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Специалисты рассказали, как избежать увольнения из-за опоздания на работу

19 сентября 2019, 17:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Никто не застрахован от опозданий на работу: кто-то дома что-то забыл, кто-то долго ждал транспорт. Увы, бывает много неприятных ситуаций. Но каждому сотруднику необходимо знать, как поступить, чтобы работодатель его не уволил, посчитав опоздание прогулом.

Юристы рассказали изданию "Вечерняя Москва", что техногенные форс-мажоры, из-за которых сотрудник может опоздать на работу, в Трудовом кодексе (ТК) не прописаны. "Если человек работает в компании по трудовому договору, он может заранее предупредить руководителя, чтобы строчка с возможными причинами опоздания (если он живет за городом например) была прописана в договоре", - добавил специалист.

АГ

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