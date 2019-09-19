В Бурятии задержали шамана, который шел «изгонять Путина»

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19 сентября 2019, 16:51 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]

скриншот youtube-видео

Бурятская полиция задержала якутского колдуна, который шел пешком из Якутии в Москву. Шаман собирался провести обряд «изгнания Путина» из Кремля. О задержании сообщила пресс-служба МВД официального Улан-Удэ.

Фамилия задержанного не указана. Пресс-служба полиции сообщила, что это мужчина 1958 года рождения. Он был в розыске «за совершение преступления на территории Республики Саха (Якутия)». И его поймали на 202 километре трассы М-53 «Байкал».

По словам очевидцев, полиция задержала Александра Габышева. Он назвал себя «шаманом-воином» и шел пешком в Москву, чтобы провести обряд «изгнания Путина». Окончание похода планировалось в 2021 году.

По неподтвержденной информации, Габышеву инкриминируют статью 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».



