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19 сентября 2019, 15:14 [«Аргументы Недели», Валерия Шавельева ]

Почему людям нравятся плохие новости? Говорят, что дурные вести бегут, а хорошие плетутся, прихрамывая. Трансляции плохих новостей для СМИ – дело привычное. И причина даже не в том, что в мире постоянно что-то происходит. Чернуха хорошо продается, вызывая у нас с вами устойчивый интерес. Но откуда вдруг взялась эта любовь к катастрофам, убийствам, болезням и геноцидам?

Насилие, теракты, смерть – плохие новости нравились нам всегда. Массмедиа, конечно, быстро поняли, что хорошие тексты скучны, поэтому поддерживают этот интерес уже давно. Еще после Второй мировой войны британская газета «News of Тhe World» была самой покупаемой газетой «свободного мира». Таблоид специализировался на убийствах и сексуальных преступлениях. Когда же редакция решила незамедлительно изгнать со страниц всякие упоминания о сексе и насилии, её тираж всего за две недели уменьшился в пятнадцать раз. Разумеется, газете пришлось вернуться к привычному содержанию, после чего все мало-помалу пришло в норму.

Тенденции, к сожалению или к счастью, не меняются. К похожему выводу о страсти к плохим новостям несколько лет назад пришли журналисты одной интернет-газеты из Ростова-на-Дону. Проведенный редакцией эксперимент по отказу на один день от негатива закончился обвалом посещаемости на сайте. Вместо 4 тыс. за сутки просмотров было чуть более одной тысячи.

Вы скажете, журналисты сами виноваты, подогревают интерес, делают негативщину привычной частью жизни, а потом удивляются. Доля правды тут есть, ведь каждый десятый материал в СМИ посвящен именно плохим новостям. Но основная цель – не укрепить чувство безысходности, а проинформировать, достучаться и предотвратить. И тут уже должно стать ясно, что дело в нас самих.

В результате проведенного «АН» опроса среди мужчин и женщин от 18 до 70 лет выяснилось, что 87% респондентов предпочитают читать плохие новости. Свои предпочтения они объясняют тем, что хотят знать о происходящем в мире и пытаются обезопасить себя и своих близких.

Это подтверждают и исследования Вашингтонского университета, ученые которого изучили отношение читателей к новостям. Практически все добровольцы обделяли вниманием хорошие и нейтральные материалы, выбирая негатив. Поведение объясняется просто: сила инстинкта самосохранения, заставляющая человека избегать опасность. Кстати, на плохие новости чаще обращают внимание люди, чья жизнь течет без потрясений. Их инстинкты простаивают, а в природе так быть не должно, поэтому организм выбирает себе такую встряску. Совершенно неосознанно.

На этот счет есть и другое мнение. Доктор культурологии и профессор кафедры журналистики Московского гуманитарного университета Ольга Коханая объяснила, что речь, скорее, не о негативе, а о сенсации: «Люди гонятся не столько за плохой информацией, сколько за сенсационной. Катастрофа, болезнь, скандал – это сенсации с негативным оттенком. Несмотря на это, мы любим читать и о хорошем! Чудесные спасения, необычные путешествия – это не негатив. Человеку нужны эмоции! Такова природа, мы всегда стараемся найти что-то необычное и острое. Поэтому надо говорить не о любви к негативу, а о любви к сенсации и эпатажу. Кстати, чернуху больше всего любят именно там, где сытая и спокойная жизнь. Этой породе нужны развлечения, перчинка. В противовес этому, тем людям, которые живут бедно и трудно, хочется красоты, сказки. Чернухи им достаточно в обычной жизни».

И если причина нашей любви ко встряске и плохим новостям теперь ясна, то появляется другой вопрос: не деформирует ли образ поведения человека это пробуждение инстинктов? Иногда информация может отрицательно влиять на психологическое и эмоциональное состояние аудитории. 62% опрошенных отмечают, что нередко после просмотра такого контента у них появлялись депрессия и страх, укреплялось чувство несправедливости, недоверия, опасности. Более того, порой косвенно, но плохие новости способствуют и росту преступности. Так 24% респондентов отметили, что, узнав о каком-либо происшествии с известным механизмом махинации, они думали о том, что было бы неплохо его повторить, не допуская ошибку преступника. 61% опрошенных подтвердили, что часто восхищаются каким-либо «криминальным гением» после изучения любопытной схемы его деяния, хотя это и не означает, что они незамедлительно норовят повторить правонарушение.

И вот тут уже возникает другая проблема: с каких пор преступники стали примером для восхищения или подражания? И насколько далеки эти два определения друг от друга? К сожалению, известно немало случаев, в которых преступник становится кумиром, а преступление вызывает желание его повторить:

«Полиция США арестовала серийного убийцу, который стал «охотиться» на женщин в Огайо под впечатлением от преступлений другого маньяка из Кливленда», – 22 июля 2013 года.

«Хабаровские живодёрки: в Пензе разыскивают жестоких подражателей преступниц. Около недели назад пензенские зоозащитники объявили, что в городе появились серийные живодёры», – 21 ноября 2016 года.

«Керченский подражатель ученикам школы «Колумбайн» Владислав Росляков организовал теракт в Керченском политехническом колледже и застрелился», – 17 октября 2018 года.

Кстати, психиатр Андрей Ткаченко ФГБУ Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени В.П. Сербского отмечал, что подражанию чаще всего подвержены подростки. Он писал: «Прежде всего, речь идет о неразвитых инфантильных личностях, у которых еще нет четко установленной системы ценностей, которая соответствовала бы общепринятым нравственным понятиям». И это так. В последнее время, действительно, участились случаи, в которых виновными оказываются именно подростки.

И это страшно, что у кого-то вообще возникает желание не просто переступить закон, но и пойти на это, вдохновившись кем-либо. В социальных сетях уже несколько лет расходятся фотографии американских серийных убийц типа Теда Банди, Джеффри Дамера и Ричарда Рамиреза. Про них снимают фильмы, где их образ гораздо светлее, чем нужно, а молодые люди ставят их на заставки телефонов, изучают биографию, восхищаются внешними данными и создают фан-группы. Тут же вспомним одного из самых раскрученных, но так и не пойманных серийных убийц Калифорнии 60-х годов Зодиака. Он регулярно общался с прессой и полицией через послания и сотовую связь. Зодиак поставил всех на уши, после чего вокруг него возник настоящий культ. И речь не столько о подражателях, сколько о тех, кто поддерживает и восторгается его убийствами.

Как с этим бороться – непонятно, но острое желание обезопасить себя и других возникает беспрекословно. Наверное, единственное, что мы можем сделать сейчас – стать внимательнее к информационному пространству вокруг нас и, конечно, к своим близким.