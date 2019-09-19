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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

В Татарстане нашли малолетних братьев-маугли

19 сентября 2019, 15:20 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Трое одичалых детей были найдены в квартире 32-летней одинокой жительницы города Набережные Челны. Дети живут в жутчайших условиях, практически не разговаривают, не умеют сами себя обслужить. Об этом сообщили местные СМИ.

Братьев-маугли нашли инспекторы службы по делам несовершеннолетних. Самому младшему четыре года, среднему — восемь лет, старшему — двенадцать. Они жили среди мусора в условиях жуткой антисанитарии.

Ни школу, ни детский сад мальчишки не посещали. Они практически не выходили на улицу и постоянно находились дома. Как сообщают местные СМИ, дети нуждались в одежде, средствах гигиены.

Их мать была одинокой, работала уборщицей. Обеспечить детей она не могла из-за финансовых проблем.

Сейчас подростков передали в интернат. Против матери возбуждено уголовное дело. Ей инкриминируют статью 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Женщина находится под подпиской о невыезде.

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