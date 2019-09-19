Сахалин: медведь забрел на центральную улицу города Оха

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19 сентября 2019, 14:32 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Водители города Оха на Сахалине прямо на центральной улице увидели медведя, который бежал рядом с ними.

Прямо по центральной улице рядом с водителями бежал медведь. Маршрут молодого зверя пролегал мимо администрации и кинотеатра. Водители провожали медведя подбадривающими криками, пишет ОТР.