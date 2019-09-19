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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Камчатка: экспорт морепродуктов вырос на четверть

19 сентября 2019, 14:17 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Экспорт морепродуктов на Камчатке увеличился на четверть. С начала 2019 года за границу продали более 160 тысяч тонн рыбы почти на 300 миллионов долларов США.

Отмечается, что цена мороженной рыбы составила 1800 долларов за тонну, передает ОТР. За рубеж ушло 2,5 тысячи тонн крабов. На них удалось заработать 60 миллионов долларов (на 45 процентов больше, чем в прошлом году).

АГ

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