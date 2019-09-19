Шлепок по органам опеки

//Общество 13+

19 сентября 2019, 14:02 [ «Аргументы Недели» ]

В последнее время участились случаи, когда органы опеки забирают детей из благополучных семей в детские дома. При этом в неблагополучных семьях происходят убийства детей, истязание.



Так, в Красноярском крае известен случай, когда из семьи забрали семерых детей, которые находились под опекой. Причиной изъятия несовершеннолетних стал шлепок по попе самому младшему ребёнку. В качестве свидетелей в пользу родителей на суд пришли педагоги, соседи, воспитатели из детского сада. Школьные учителя даже не знали, что дети являлись приёмными. Никаких признаков насилия и избиения детей не подтверждено. После долгих судебных разборок, дети вернулись в семью.



Проводя параллели, не лишне будет вспомнить про трагичную историю, которая произошла в Красноярске минувшим летом. В неблагополучной семье отец выбросил ребёнка с 4-го этажа. Родители неоднократно привлекались за уклонение от воспитания детей. Однако дети оставались в семье. Органы опеки, которые проверяли и эту семью, и упомянутую выше, не принимали должных мер в отношении недобросовестных родителей. Они были алкоголиками. Отец имел судимость. Чиновники даже не обратили внимания на проблемы в семье, в результате этого погибла маленькая девочка. Это далеко не единственный случай, когда опека «калечит» здоровые семьи, при этом игнорируя серьёзные проблемы в неблагополучных.



