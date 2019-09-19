В Челябинской области проходит акция «Безопасный город»

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19 сентября 2019, 13:31 [«Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Для южноуральских школьников проводят интерактивные уроки ПДД в рамках акции «Безопасный город». Уроки проводят бойцы студенческих отрядов. Первая неделя акции прошла с 10 по 17 сентября. За это время 20 студенческих отрядов посетили 16 социальных площадок, где провели уроки для более 1000 ребят.

- Проводить такие занятие в начале учебного года очень актуально, ведь многие ребята из начальной школы самостоятельно ходят на занятия,- говорит Елена Елисеева, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения.

Акция «Безопасный город» проходит во многих городах Челябинской области. В августе интеллектуально-развлекательную игру «Азбука ПДД» организовали для посетителей детского оздоровительного лагеря «Еланчик». Акция проходит в рамках проекта «Социальное развитие» при поддержке правительства и Губернатора Челябинской области, а также Общественного совета при ГУ МВД России по Челябинской области.