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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

В РПЦ против крещения детей, родившихся благодаря ЭКО или суррогатной матери

19 сентября 2019, 13:47 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Протоиерей Димитрий Смирнов, который возглавляет патриаршую комиссию по делам семьи заявил, что он против крещения детей, которые были зачаты посредством ЭКО или привлечением суррогатных матерей.

"Каждая женщина, которая делает ЭКО, она минимум параллельно делает три-пять абортов. И всё это, голубка, будет на твоей шее до смерти, и ответишь за убийство каждого", - передаёт слова священнослужителя "Интерфакс".

Протоиерей провёл сравнение между участниками дуэлей и младенцами, которые появились на свет не естественным способом.

"Тех, кто дрался на дуэли, их же не отпевали", - пояснил Смирнов, отметив, что каждый дуэлянт являлся "одновременно самоубийцей и убийцей".

По его словам, суррогатное материнство похоже на "проституцию", потому что женщина "торгует своим телом, а ей за это платят".

"На девять месяцев, да и сумма гораздо больше", - заключил он.

БА

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