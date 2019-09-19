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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Телеграм-канал "FinExecutive": Мы собираем лучшие вакансии и советы для профессионалов

19 сентября 2019, 13:06 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В современном мире все большее значение играют телеграм-каналы. Они становятся чуть ли не новыми СМИ и имеют огромный вес на рынке информации. Издательский дом «Аргументы Недели» продолжает серию интервью с авторами популярных телеграм-каналов. На этот раз мы поговорили с издателем канала FinExecutive.

-Как вам пришла в голову идея вести канал ?
Наш канал @finexecutive стал продолжением развития основного проекта – рекрутингового портала finexecutive.com. На канале мы собираем лучшие вакансии и советы для профессионалов в области финансов, инвестиций и консалтинга.
-Почему вы выбрали именно такую тематику для вашего канала?
Все просто, канал - это логичное продолжение основного проекта, который и задает вектор развития. Мы ориентированы на специализированную аудиторию, что определяет контент для канала, а именно: ничего лишнего, никакой воды и бесполезной информации, только самые свежие и актуальные вакансии, картерные советы и актуальные тренды на рынке труда.
-В чем ваша история успеха?
Успех – это доверие наших подписчиков, тех, кто благодаря нам нашел работу на “рынке работодателя”. 20 000 подписчиков – это немного, но мы постоянно растем и дорожим каждым.
-Канал - это ваше хобби или все-таки бизнес? Какой доход он приносит в месяц?
Наш канал @finexecutive это проект, который начинался как эксперимент. Спустя год эксперимент перерос в отдельное направление. Сейчас он имеет свою коммерческую ценность.
-Сколько людей делают ваш канал? Это трудоемкий процесс?
С каналом связана большая часть команды проекта finexecutive.com: журналисты, дизайнеры, менеджеры и тд. Плюс есть менеджер, который занимается каналом на постоянной основе.
-Каким вы хотели бы видеть свой проект через год? Какие у вас цели и задачи?
Мы хотим, чтобы наше сообщество пополнилось новыми соискателями, которые хотят всегда быть в курсе событий на рынке труда. Наша задача – помочь соискателям быстро и эффективно найти работу в сфере финансов. Наши карьерные советы, экспертные мнения, гайды по подготовке к интервью и кейс-чемпионатам, премиальные вакансии с высоким вознаграждением, позиции от ведущих компаний - вот главные ориентиры развития канала на ближайший год! Рады видеть Вас в рядах наших подписчиков! До встречи на канале @finexecutive!

АГ

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