Что делать с наплывом мигрантов в Европе и России?

//Общество 13+

19 сентября 2019, 13:06 [«Аргументы Недели», Никита МАЛЬКОВ ]

С экранов телевизоров нам постоянно твердят, как плохо стало жить в Европе из-за огромного количества беженцев. Кругом грязь и никакой безопасности. Выйдешь из дома – и тут же тебя изнасилуют или ограбят. Россияне так переживают за бедных европейцев, как будто своих проблем не хватает. А если задуматься, так ли уж ситуация с мигрантами в нашей стране отличается от того, что происходит на Западе?

С тем, что обстановка в европейских странах действительно накаленная, трудно поспорить. Только по официальным данным, за последние годы туда прибыло более пяти миллионов беженцев. А сколько еще нелегалов! Коренное население вынуждено платить огромные налоги, значительная часть которых идет на пособие для неработающих выходцев с Ближнего Востока и Африки. Вместо того, чтобы благодарно сидеть тихо, они грабят, насилуют и диктуют свои правила.

Одна из последних новостей из Евросоюза – мигрантов хотят научить отличать секс по согласию от изнасилования. Да-да, заставят посещать вот такие просветительские курсы. С помощью видеоролика разъяснят, что нет - значит нет, покажут, как близко можно подходить к человеку, не нарушая его личное пространство. А что еще остается делать, если выгнать людей уже невозможно, а количество преступлений, совершенных на сексуальной почве, растет с каждым днем? Причем, среди них немало групповых и многократных изнасилований. Так, 19-летний беженец напал на 11 женщин в Голландии, а в Германии одновременно десяток мигрантов изнасиловали молоденькую девушку, доведя ее до бессознательного состояния. Блондинки перекрашиваются в брюнеток, мини-юбки давно заброшены в самый дальний угол. Производители одежды уже стали выпускать специальные штаны с кодовым замком – без воли той, что их носит, не снять. Такие брюки невозможно порезать или разорвать. Наряд пользуется спросом.

По кражам и грабежам тоже статистика не радует. На днях стало известно, что сириец, просящий убежища в Германии, установил абсолютный рекорд, совершив 400 преступлений за два года! Многие считают, что мигранты чувствуют себя в Европе полноправными хозяевами. Интеграция идет полным ходом: повсюду халяльные продукты, открываются мусульманские школы. Власти ряда стран были вынуждены задуматься о запрете на ношение хиджаба в общественном пространстве. Но поможет ли это?

Иными словами, жизнь в Европе превратилась в кошмар. По крайней мере, на этом акцентируют внимание российские СМИ. И мы верим. Кто-то злорадствует, кто-то сочувствует. Наши проблемы – отсутствие нормальных дорог, нищенские пенсии, нехватка детских садов и больниц – да это же ерунда по сравнению с тем, что происходит на загнивающем Западе.

Да, ситуация с мигрантами в нашей стране не так критична. Но разве не близка к европейской? Никто не знает, сколько человек из ближнего зарубежья живет без регистрации и незаконно работает в России. Чтобы понять масштабы, нужно лишь оглянуться и посмотреть, кто подметает наши дворы, красит заборы и фасует товар. Только официально речь идет о 16,5 млн мигрантах, пребывающих сейчас в России. Достаточно открыть новостную ленту, чтобы убедиться, что ангелами их не назовешь. Петербург, Якутия, Москва, Рязань, Астрахань, Тверь – это далеко не полный список городов, попавших на этой неделе в криминальные сводки, касающиеся похищений, изнасилований и избиений приезжими женщин разных возрастов. Нападают, грабят, мусорят и притесняют не меньше, чем на Западе. В общем, перефразируя слова известной песни, остается только добавить: «Гуляй, Россия, и плачь Европа, но неизвестно, где больше полная ...опа».

Пока российскому государству удается держать руку на пульсе. Но скоро текущих мер может стать недостаточно. Возможно, стоит ужесточить контроль за миграцией?