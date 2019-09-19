"Принесите коктейль из реагента": шезлонги на столичной набережной стали поводом для шуток

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19 сентября 2019, 13:29 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Сети высмеяли изображения шезлонгов, которые установили на Озерковской набережной водоотводного канала в Замоскворечье по программе благоустройства "Моя улица".

Публикация появилась на странице "Синие ведёрки" в Facebook и сразу подверглась активному обсуждению. Пользователи не очень понимают для чего в осенний период времени им использовать "приспособления для загара", к тому же на набережной непригодного для купания канала:

"Шезлонги под снегом. Это так романтично"

"На другой стороне канала вместо 2 полноценных полос для проезда осталась одна. А урбанинские шезлонги для зимнего загара с выхлопами из набережных теперь пробок"

"Хорошо, что взяла купальник и крем для загара)побегу на набережную после работы"

Некоторые отшутились, что лето не должно заканчиваться и попросили принести "коктейль из реагента" и бананы. Другие попросили не возмущаться, а то "ещё зонтики поставят".

Однако нашлись и сторонники такого подхода. Они отметили, что в Европе шезлонги, как скамейки используют круглый год независимо от погодных условий.