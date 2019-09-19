Синоптики: в выходные европейскую часть России настигнет снег и сильный ветер

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19 сентября 2019, 12:47 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Гидрометцентре сообщили, что в воскресенье в столице отметка термометров будет ниже среднего показателя на 4-5 градусов. Специалисты отметили, что в европейской части России ожидается резкое похолодание, а в некоторых регионах снег, дождь и сильный ветер.

"В понедельник атмосферное давление вырастет, осадки постепенно прекратятся, но особого тепла пока ждать не стоит ... В столичном регионе днем (в понедельник) всего +5-+10 градусов", - уточнили синоптики.

Отмечается, что причиной резкое колебание температурного фона и атмосферного давления связано с циклоном из Скандинавии, который продолжит движение на юг. Порывы ветра составят от 20 до 25 метров в сек. Известно, что в ночь на воскресенье столичный регион будет находится в тёплой части циклона, но москвичей ждёт дождь.