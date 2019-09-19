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19 сентября 2019, 11:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В региональном Министерстве здравоохранения рассказали, что в одной из городских поликлиник Калининграда ввели талончик на услугу "просто спросить". Отмечается, что теперь пациент не будет влезать без очереди из-за данной просьбы.

"За это время ею воспользовались более 500 граждан. После получения талона пациенты подходят к окну старшего регистратора", - сообщили в министерстве РИА Новости.

В ведомстве добавили, что данная опция сделана для удобства пациентов. Согласно источнику, услуга стала самой популярной в больнице за последние две недели. Известно, что она помогает решить часто задаваемые вопросы без раздражения других посетителей.