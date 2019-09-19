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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Елизавета Пескова увидела в «деле Устинова» другую сторону

19 сентября 2019, 09:22 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Дочь пресс-секретаря российского президента Елизваета Пескова предположила, что «дело Устинова» в действительности может оказаться вовсе не тем, что кажется на первый взгляд.

«А может быть, все не так, как выглядит на самом деле? Может, эта абсурдная несправедливость и беспредел со стороны силовиков, одна из попыток совершить что-то наподобие переворота, против главы государства в том числе?» - предположила Пескова.

Она отметила, что выдвинутые в адрес Устинова обвинения являются абсурдом. Пескова заявила, что не верит, что подобные суды могут проходит с ведома президента страны, передаёт «Свободная пресса».

АБ

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