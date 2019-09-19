Трудовой стаж можно доказать с помощью бывших коллег

//Общество 13+

19 сентября 2019, 09:05 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Россияне смогут доказать свой трудовой стаж при помощи бывших коллег или косвенных документов, рассказали в Пенсионном фонде. Также если бывший работодатель завершил свою деятельность, необходимые документы можно получить в архиве, у его правопреемника или при обращении в вышестоящую организацию.

В каких сферах российской молодежи сложно построить карьеру?

Отмечается, что если документы оказались утеряны не по вине работника, то трудовой стаж могут подтвердить двое бывших коллег, у которых сохранились трудовые книжки. Если таковых нет, то помогут документы, косвенно доказывающие заработок.

В ПФР подчеркнули, что проблемы с неучтенным стажем чаще всего возникают при работе до 2002 года, передаёт URA.RU.