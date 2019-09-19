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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

В России могут расширить список возможных живых доноров

19 сентября 2019, 07:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Глава общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев предложил пересмотреть существующие в России правила прижизненного донорства. Инициативу он направил на рассмотрение председателю Госдумы Вячеславу Володину.

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Согласно существующему законодательству, прижизненным донором органов в России может стать только кровный родственник. Аманлиев предложил включить в список ещё и фактических членов семьи, например, приёмных родителей или супругов, передаёт RT.

«Хотя супруг для другого супруга не является лицом, имеющим генетическую связь, однако представляет собой человека, которому он посвящает жизнь... Полагаем, что потенциальные живые доноры должны быть вправе сохранить и спасти жизнь своему близкому человеку», - отметил Аманлиев.

АБ

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