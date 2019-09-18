Озвучен оптимальный уровень дохода для комфортной жизни на пенсии

//Общество 13+

18 сентября 2019, 21:44 [ «Аргументы Недели» ]

Основываясь на результатах исследований, эксперты назвали процент от прежнего дохода, позволяющий обеспечить комфортный уровень жизни после выхода на пенсию по окончании трудовой деятельности.

Как сообщают специалисты НПФ Сбербанка, проведенный опрос показал, что комфортный уровень жизни после выхода на пенсию будет возможен, если доход человека остается на уровне 80-100% от его зарплаты.

Отмечается, что граждане, не делавшие добровольных взносов во время работы, после выхода на пенсию экономят на вещах почти вдвое чаще: ежемесячный доход после окончания трудовой деятельности ощутимо снижается.