Разин планирует подать в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк

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18 сентября 2019, 19:30 [ «Аргументы Недели» ]

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил, что намерен подать в суд на "Первый канал" и ведущего программы "Пусть говорят" из-за эфира, посвященного актрисе Анастасии Заворотнюк.

Негодование Разина вызвала программа, в которой обсуждалось состояние здоровья актрисы: "Они могут переворачивать все мои слова и выдергивать их из контекста. Не смотрите эту программу, пока там такой ведущий и такая редакция", - отметил он.

Кроме того, продюсер нелицеприятно высказался о радиоведущей Алле Довлатовой, которая в эфире передачи обвинила его в пиаре на болезни актрисы: ранее именно Разин сообщил, что медики диагностировали у Заворотнюк четвертую стадию рака мозга.

"Они не имеют права использовать имя "Андрей Разин", потому что оно запатентовано в Роспатенте. И не верьте никогда этой программе, потому что это самая ужасная и самая страшная программа в нашем государстве. Ну а Борисов и Первый канал пусть готовятся к судам", - написал продюсер.





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm)16 Сен 2019 в 8:45 PDT