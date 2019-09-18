Акцизы на электронные сигареты: уместен ли общий подход?

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18 сентября 2019, 17:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что Минздрав разработал законопроект о введении акцизов на электронные сигареты и никотиносодержащие жидкости. По словам главы ведомства, документ соотносится с выданным поручением Премьер-министра Правительству по распространению действующих ограничений на обычные сигареты в отношении электронных средств доставки никотина и уже прошел первые слушания на заседании кабинета министров.

Ранее Минздрав поручил главному внештатному специалисту – терапевту ведомства изучить влияние электронных сигарет на здоровье потребителей. Эти активности входят в комплексный проект антитабачной концепции, основной целью которой является снижение уровня потребления табака до 5% в ближайшие 30 лет, а затем табак может быть поэтапно выведен из легального оборота. В настоящий момент концепция дорабатывается с учетом замечаний министерств и ведомств. Несмотря на отсутствие итоговой позиции на федеральном уровне, региональные власти уже вводят ограничения на продажу и употребления вейпов и электронных сигарет. Подобные документы действуют в Бурятии, Пензе, Санкт-Петербурге и в более чем половине регионов.

При этом степень негативного воздействия непосредственно вейпов и электронных сигарет на организм человека на сегодняшний день все еще является предметом изучения и потому еще не имеет под собой солидной доказательной базы, а критика министерства во многом основана на данных и добровольных рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Так, например, по словам Вероники Скворцовой, международное исследование ВОЗ, которое проводилось в России, показало, что в 2014-2015 годах курящих электронные сигареты было 3,5%, а в 2019 году этот показатель составил 9%. Вместе с тем, для полноты картины следует обратиться и к статистике, отражающей долю курящего населения страны – по данным ВЦИОМ, этот показатель за те же последние 5 лет продемонстрировал впечатляющее снижение с 41 до 30%.

Если перевести вышеупомянутый показатель из исследования ВОЗ в абсолютные цифры, тренд роста действительно будет значительным – однако такой подход не учитывает специфику молодого рынка вейпов и электронных сигарет, который пять лет назад находился еще на стадии формирования. Кроме того, подобные расчеты нельзя проводить без учета качественных характеристик – электронные сигареты и вейп чаще всего являются для заядлых курильщиков средством для отказа от обычных сигарет, постепенного снижения вреда здоровью и, в перспективе, даже отказа от курения.

Так, например, в случае Великобритании, количество потребителей вейпов только среди постоянных курильщиков за период с 2017 по 2018 гг. увеличилось на 3,6% до 18,5%. При этом правительственное агентство Public Health England, ответственное за реализацию национальной программы по сокращению табакокурения, активно продвигает вейпы, электронные сигареты и другие электронные средства доставки никотина (ЭСДН) как эффективную альтернативу обычным сигаретам. Еще в 2015 году агентство представило независимое исследование, доказавшее, что ЭСДН на 95% безопаснее обычных сигарет. При этом, речи о том, что электронные сигареты безвредны, не идет. Однако они действительно могут помочь заядлым курильщикам кратно сократить вредное воздействие на организм на пути к полному отказу.

С такики выводами согласны и эксперты ВОЗ. В августе эксперт департамента по неинфекционным заболеваниям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Андре Илбави заявил, что именно курение является основной причиной рака легких. И сокращение употребления сигарет, по сути, является единственным предотвратимым способом сократить риск смертности от рака.

Эксперт также добавил, что употребление ЭСДН также связано с рядом негативных последствий, что не ставится под сомнение ни производителями подобных продуктов, ни результатами клинических исследований. Вместе с тем, последние указывают на то, что организм курильщика после перехода от курения обычных сигарет на использование ЭДСН не испытывает негативных последствий синдрома отмены и по ряду показателей приближается к показателям некурящего человека. Это подтверждается, в том числе, и в справочном издании той же ВОЗ от 2018 г. «Регулирование табачной продукции: базовое руководство» – в документе организация отмечает, что табачные изделия с меньшим количеством токсичных веществ могут приводить к снижению показателей заболеваемости и смертности среди отдельных потребителей.

Так обоснованы ли жесткие регулятивные меры в отношении ЭСДН и публичная критика в отсутствие исчерпывающих научных данных, приводящая к волне запретительных инициатив в российских регионах, особенно принимая во внимание потенциальную спекулятивность данных исследования ВОЗ с учетом имеющегося показательного опыта взаимоотношений России с организацией?

ВОЗ и ранее выступала с неоднозначными и ангажированными заявлениями, наносящими ущерб репутации нашей страны в важнейших внешнеполитических процессах. Напомним спорную позицию ВОЗ по инциденту в сирийском городе Дума, когда Организация заявила о том, что около 500 человек могут находиться в числе пострадавших, а затем отказалась от заявления, сославшись на отсутствие доступа в город. Международные чиновники не сочли возможным включить Россию в Исполком ВОЗ, несмотря на значительное количество текущих партнерских проектов и более 30 млн долларов инвестиций в них только на дистанции 2018–2020 гг.. На этом фоне безоговорочное следование рекомендациям ВОЗ может стать не только контрпродуктивным решением, но и проявлением политической близорукости.

Спорными также выглядят и дополнительные проверки ЭСДН со стороны Минздрава в связи с сообщениями о росте смертности из-за легочных заболеваний в США. В настоящий момент управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) проводит расследование зафиксированных фактов заболеваний, а также готовит руководство по изъятию вкусовых курительных жидкостей и электронных сигарет с рынка.

В соовтетствии с первыми результатами клинических тестов, реализуемых FDA, именно поддельные курительные жидкости и электронные сигареты с содержанием ТГК и ацетата витамина Е в качестве загустителя могли стать причиной критических последствий для организмов потребителей ЭСДН.

Управление выпустило официальное заявление, в рамках которого рекомендовало закупать электронные сигареты и вейпы только в официальных магазинах и не вмешиваться в состав подобных продуктов самостоятельно.

Последовавший запрет на продажу жидкостей и продуктов, не содержащих вкус табака, напрямую связан с ограничением доступа на рынок нелегальных веществ при сохранении доступа к альтернативным средствам доставки никотина для заядлых курильщиков.

Другими словами, решая проблему, регулятор стремится сохранить доступ к продукту для категорий потребителей, которым он необходим для сокращения вредного воздействия на здоровье. Если отказаться от версии о намеренном искажении ведомством связанных с инцидентом фактов, которые доступно описаны на публичных ресурсах американского регулятора, единственным объяснением столь поверхностного изучения материалов западных СМИ может быть недостаточный уровень компетенций аналитических служб министерства.

В нашей стране сегодня реализуют уравнительный подход к классическим сигаретам и новым видам никотинсодержащей продукции. Возможные последствия проявляют себя уже сегодня. Запрет на курение в общественных местах и введение акциза привели к появлению на рынке большого количества контрафактной продукции. Приравнивание ЭСДН к обычным сигаретам может привести к подобному тренду в отношении и этого сегмента рынка. В таком случае наш рынок рискует пройти через процессы, подобные тем, которые сейчас происходят в Америке.

Исключение менее вредной альтернативы для курильщиков едва ли может быть обосновано заботой об общественном здоровье, так как потребители никотина являются значительной группой современного российского общества. Эффективное регулирование потребления никотина возможно только посредством диверсифицированного и гибкого подхода, основанного не на запретах и обобщениях, а точечном решении проблем и заботе о всех группах общества, для целого ряда которых до настоящего времени курение обычных сигарет остается смертельно вредной привычкой.