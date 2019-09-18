Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Адвокат оценила шансы семьи Заворотнюк в суде с врачами по ЭКО

18 сентября 2019, 16:31 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram
Фото: Instagram

Адвокат, член комитета по этике Российской ассоциации репродукции человека Ольга Зиновьева рассказала о случаях, связанных с тяжёлыми проблемами со здоровьем после ЭКО. По её словам, многие женщины подают в суд на врачей.

СМИ: медики отговаривали Заворотнюк делать ЭКО в 47 лет

СМИ: медики отговаривали Заворотнюк делать ЭКО в 47 лет

"Вероятность осложнений вследствие применения вспомогательных репродуктивных технологий, в том числе процедуры экстракорпорального оплодотворения, безусловно, имеется ... Терапия после переноса эмбриона в полость матки может негативно сказаться на состоянии здоровья женщины, в особенности, если у неё к началу лечения имелись фоновые патологии либо такие заболевания проявились уже в ходе лечения", - передаёт слова адвоката газета "МК".

Эксперт отметила, что Минздрав выпускал специальный приказ, в котором перечислялось, когда процедуру ЭКО делать ни в коем случае нельзя. Зиновьева добавила, что такой документ должен быть в каждой клинике.

"Каждая клиника обязана убедиться, что применение методов ВРТ пациентке не повредит ... при точном соблюдении всех ограничений и правильном выполнении медицинских манипуляций наступление осложнений всё равно возможно", - пояснила она.

Она призналась, что после неудачных ЭКО и страшных последствий порой пациентки подают в суд на клиники, но иски, как правило, не удовлетворяются.

БА

//картина дня

В мире

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Вооруженные силы Украины понесли новые потери в ходе позиционных боев в зоне конфликта в Донбассе. Соответствующая информация содержится в сводке, распространенной штабом военной операции Киева в регионе.

Украинские армейские соединения, дислоцированные в Донбассе, готовятся к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения. Об этом заявил Владимир Кравченко, командующий операцией Киева в регионе.

Украинские армейские соединения, дислоцированные в Донбассе, готовятся к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Хирурги нижегородской детской областной клинической больницы удалили трёхлетней девочке нейрогенную опухоль размером с кулак. Отмечается, что новообразование оказывало…

//новости ан

Мама одного из учеников школы в Ростове-на Дону добилась проверки в отношении учителя, которая показался ей слишком женственным. "Педагог он хороший, но внешний вид..." …

Председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк раскритиковал новую стратегию по "возвращению" полуострова, которую…

//новости ан

//новости ан

Известная российская телеведущая и актриса Юлия Меньшова рассказала об отношении отца - режиссёра Владимира Меньшова к себе и родным людям. По её словам, после рождения…

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения северокорейских браконьеров на сотрудников пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в Японском…

//новости ан

По предварительным итогам муниципальных выборов в Санкт-Петербурге «Справедливая Россия» получила 107 мандатов. Ещё около 35 мандатов партия лишилась в результате…

//новости ан