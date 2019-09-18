Адвокат оценила шансы семьи Заворотнюк в суде с врачами по ЭКО

//Общество 13+

18 сентября 2019, 16:31 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram

Адвокат, член комитета по этике Российской ассоциации репродукции человека Ольга Зиновьева рассказала о случаях, связанных с тяжёлыми проблемами со здоровьем после ЭКО. По её словам, многие женщины подают в суд на врачей.

СМИ: медики отговаривали Заворотнюк делать ЭКО в 47 лет

"Вероятность осложнений вследствие применения вспомогательных репродуктивных технологий, в том числе процедуры экстракорпорального оплодотворения, безусловно, имеется ... Терапия после переноса эмбриона в полость матки может негативно сказаться на состоянии здоровья женщины, в особенности, если у неё к началу лечения имелись фоновые патологии либо такие заболевания проявились уже в ходе лечения", - передаёт слова адвоката газета "МК".

Эксперт отметила, что Минздрав выпускал специальный приказ, в котором перечислялось, когда процедуру ЭКО делать ни в коем случае нельзя. Зиновьева добавила, что такой документ должен быть в каждой клинике.

"Каждая клиника обязана убедиться, что применение методов ВРТ пациентке не повредит ... при точном соблюдении всех ограничений и правильном выполнении медицинских манипуляций наступление осложнений всё равно возможно", - пояснила она.

Она призналась, что после неудачных ЭКО и страшных последствий порой пациентки подают в суд на клиники, но иски, как правило, не удовлетворяются.