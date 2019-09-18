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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Онищенко прокомментировал слова врача о росте смертности от рака

18 сентября 2019, 16:30 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил заявление директора Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, профессора Алексея Масчана.

Напомним, ранее Масчан в интервью газете "Известия" отметил: "Начали исчезать лекарства, которые ежедневно необходимы для лечения пациентов. На смену им приходят абсолютно непроверенные в клинических исследованиях". По его мнению, Россию ждет скачок смертности от онкологии в 20-30%, если в стране не изменятся правила закупки лекарств.

"Этот врач ведет себя некорректно, даже если бы все это было правдой, нельзя доводить эту информацию до тех людей, которые могут стать жертвами этой информационной атаки. Этот врач устраивает шоковую атаку: только от этой информации можно получить то заболевание, о котором он печется", - заявил Онищенко, комментируя данные высказывания Масчана.

АС

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