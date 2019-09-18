Меры поддержки для коневодов Кубани

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18 сентября 2019, 16:06 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко провел встречу с руководителем «Ассоциации коневодов Кубани» Александром Фонтанецким.

В ней также принял участие первый заместитель председателя комитета ЗСК по развитию АПК и продовольствию Сергей Орленко. Обсуждалось нынешнее состояние кубанского коневодства, проблемы коннозаводчиков, оказание им господдержки в воспроизводстве поголовья лошадей.

Спикер ЗСК отметил высокую значимость коневодства для Кубани, региона, где это направление издавна является частью традиции и казачьего уклада жизни, важной составляющей сельского хозяйства.

- Поддержке данной отрасли всегда уделялось повышенное внимание на законодательном уровне. Мы продолжаем традиции, заложенные Владимиром Андреевичем Бекетовым. И, конечно, будем оказывать содействие Ассоциации, рассмотрим перспективы ее развития, в каком плане придать ей новый импульс, – сказал Юрий Бурлачко.

Александр Фонтанецкий рассказал о деятельности «Ассоциации коневодов Кубани». Организация была образована в 2007 году. Сегодня она объединяет в своих рядах 14 крупных и средних предприятий. Всего в крае по данным на 2018 год насчитывался 21 конный завод.

- Мы были в числе первых на федеральном уровне, кто поднял вопрос о поддержке коннозаводчиков, обратились в министерство сельского хозяйства с предложением поднимать коневодство. Отрасль сложная и практически уникальная в нашем крае. В отличии от других регионов на Кубани в этой сфере применяется системный подход, – подчеркнул Александр Фонтанецкий.

Ассоциация планомерно проводит работу с региональным минсельхозом по субсидированию воспроизводства лошадей. Результатом ее стали увеличение коневодческих хозяйств в крае и относительно стабильные показатели племенного поголовья. В 2018 году в крае насчитывалось 1673 племенные лошади. На испытание племенных лошадей в 2014 году выделялось 23,65 млн рублей, в 2019 году эти показатели достигли 50 млн рублей.

На встрече был обсужден также вопрос законодательной поддержки, необходимой отрасли.