Состоялся рабочий визит спикера ЗСК Юрия Бурлачко в Крымский район

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18 сентября 2019, 16:04 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко побывал с рабочим визитом в Крымском районе. Он посетил ряд сельскохозяйственных и промышленных предприятий муниципального образования, оценил их потенциал. Поездка состоялась в рамках подготовки к проведению в ЗСК традиционного «Дня муниципалитета». Также во время визита в Крымский район оценивался ход реализации Указа Президента о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года.

Руководителя Законодательного собрания в поездке сопровождали депутаты Сергей Орленко, Николай Кравченко, Сергей Жиленко и Андрей Горбань, глава муниципалитета Сергей Лесь, председатель местного Совета Андрей Юшко.

За неделю до этого в район по поручению Юрия Бурлачко выезжали постоянные комитеты ЗСК. На месте каждый из них собрал и изучил по курируемым направлениям всю актуальную информацию о темпах социально-экономического развития муниципалитета, были найдены «болевые точки», на которые органам местного самоуправления предстоит обратить особое внимание. Собранные данные войдут в проект резолюции и станут основой для подготовки постановления Законодательного Собрания. Документ обсудят сначала на «круглом столе», после чего рассмотрят на сессии кубанского парламента.

Перед началом объезда запланированных программой объектов Юрий Бурлачко осмотрел рисовые чеки АФГ Националь, где сейчас полным ходом идет уборка «белого золота». Предметом разговора с руководством компании стали перспективы ее дальнейшего развития и повышение урожайности агрокультуры.

В ходе посещения сельхозпредприятия ООО «Южные земли» спикер ЗСК осмотрел фруктохранилище, побывал в яблоневых садах компании. В ее планах расширить площадь суперинтенсивных садов, увеличить мощности хранения. Это должно положительно отразиться на социально-экономическом благополучии и самого района, и Краснодарского края в целом. Предприятие занимается промышленным производством яблок высших столовых сортов, поставляет собственную продукцию в российские торговые сети, обеспечивая тем самым достойную конкуренцию импортным аналогам.

В беседе с руководством ООО «Южные земли» Юрий Бурлачко отметил, что на Кубани реализуется ряд отраслевых программ, а аграриям оказывается серьезная поддержка.

- Из федерального и регионального бюджетов на закладку и уход садов выделено 600 миллионов рублей, из них по программе «Молодой сад» - 100 миллионов рублей. Объемы урожая постоянно растут, но это тот самый случай, когда количество не отражается на качестве. Оно превосходное. В этом году по инициативе губернатора Вениамина Ивановича Кондратьева в

Роспатенте зарегистрировали географическое наименование «Кубанские яблоки». Теперь кубанскими могут называть только те плоды, которые действительно выросли в Краснодарском крае, - подчеркнул Юрий Бурлачко.

По словам главы регионального парламента, садоводство является одной из точек роста АПК всего края.

В селекционном центре группы компаний «Гавриш» гостям рассказали о том, какая работа ведется по выращиванию плодовых культур и по дальнейшему развитию декоративного питомника. В стенах учреждения сегодня производятся семена овощей всех видов. Из них 250 тонн - защищенного грунта и 150 - открытого. По мнению спикера Законодательного Собрания, накопленный селекционным центром опыт по выращиванию семян необходимо распространять на весь край. Работа в данном направлении имеет ключевое значение для регионального АПК, ход выполнения краевого закона о семеноводстве находится под постоянным контролем депутатов.

- Краснодарский край - это гарант продовольственной безопасности страны, семеноводство обеспечивает эту безопасность на самом главном этапе. Проводимая вами работа очень важна для дальнейших перспектив развития нашего агропромышленного комплекса. Основное стимулирование отрасли заключается в предоставлении мер господдержки. Аграриям оказывается всесторонняя помощь в развитии производств семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, - обратился к сотрудникам селекционного центра Юрий Бурлачко.

Он также акцентировал внимание на том, что обеспечить жителей Кубани и страны качественными натуральными продуктами позволит и реализация принятых ЗСК законов о животноводстве и производстве органической продукции.

Промышленный потенциал Крымского района Юрию Бурлачко продемонстрировали на примере двух предприятий. Одно из них - АО «Системный Алюминий». Оно входит в группу компаний АСТЭК-МТ и выпускает в год до 50 тысяч цилиндрических слитков «летучего металла». Завод, где их делают, - единственный в стране с замкнутым циклом производства. Из цехов выходит в год до 800 тысяч штук фурнитуры. Предприятие - действительный член Российского союза поставщиков металлопродукции, награждено дипломом за участие в международной строительно-интерьерной выставке.

Филиал ООО «Русджам Стеклотара Холдинг», где гостей подробно ознакомили с полным циклом производства стеклянных бутылок, является пятым стекольным заводом, построенным в нашей стране турецкой группой компаний «Анадолуджам», но первым, возведенным абсолютно с нуля. Проекту открытого акционерного общества постановлением губернатора Кубани был присвоен статус одобренного. Он позволил заводу пользоваться льготами по налогу на имущество, подписано соответствующее соглашение.

- Из таких предприятий и складывается промышленный потенциал нашего региона, поддержку которому мы намерены и далее оказывать на законодательном уровне. Если бизнес в целом будет ощущать поддержку власти, то его участие в социальном развитии территории станет более активным, - дал оценку промышленному комплексу Крымского района спикер ЗСК, подводя итоги визита в муниципалитет.

Эти и другие темы в стенах Законодательного Собрания более предметно обсудят уже через несколько дней.