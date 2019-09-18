Гринландия открыла новый фестивальный сезон конкурсом видеороликов

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18 сентября 2019, 16:45 [ «Аргументы Недели. Вятка» ]

Фестиваль авторской песни, организатором и идейным вдохновителем которого является депутат Государственной Думы РФ Олег Валенчук, проходит на протяжении всего года. И с каждым новым сезоном творческих встреч, заочных конкурсов и проектов, направленных на патриотическое воспитание детей и молодежи, становится все больше.

Очередной сезон, апофеозом которого станет большой песенный праздник на берегу реки Быстрицы, открылся конкурсом социальных видеороликов «Я люблю тебя, жизнь!».

В этом году – новые номинации, а значит – новые идеи для творчества. Участникам предстоит выбрать тему среди пяти номинаций:

- РДШ – дорога в будущее;

- Свободная тема - Я люблю тебя, жизнь;

- Служить Отчизне;

- Все работы хороши – выбирай на вкус;

- Мы в ответе за тех, кого приручили.

— Основная задача конкурса видеороликов — предложить ребятам порассуждать на тему нравственности и патриотизма в форме, которая им близка, поделиться своим пониманием процессов, происходящих в стране и мире, в своем городе и семье, — отметил Олег Валенчук. – Все ролики очень искренние. Как показали предыдущие конкурсы, работы юных режиссеров созвучны с основными идеями фестиваля «Гринландия».

Участниками конкурса ежегодно становятся ребята из разных уголков России. Так, в прошлом году в конкурсе приняли участие 1569 мальчиков и девочек со всех уголков России. Традиционно активны были ребята из Кировской области, приславшие 31 ролик. Они со всей ответственностью подошли к съемкам, в результате - получились настоящие мини-фильмы на актуальные темы, которые касаются каждого из нас.

Отметим, что среди членов жюри конкурса – настоящие профессионалы своего дела – известные журналисты, работники телевидения и деятели искусств. Итоги будут подведены 30 апреля. Подробности можно узнать на официальном сайте фестиваля авторской песни Гринландия.