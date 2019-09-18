"Он выглядит слишком женственным", мать одного из учеников добилась официальной проверки из-за внешнего вида учителя

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18 сентября 2019, 14:50 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети, учитель справа

Мама одного из учеников школы в Ростове-на Дону добилась проверки в отношении учительницы, которая показался ей слишком женственной. "Педагог она хороший, но внешний вид..."

Что интересно, никаких нареканий в плане преподавания нет, но вот маникюр и длинные волосы женщину очень возмутили. В итоге дошло до того, что региональное ведомство начало служебную проверку, чтобы проверить, есть ли в действиях учителя что-то противоправное.

В Сети так же разгорелся нешуточный спор. Некоторые из пользователей отметили, что женщина была права и такой внешний вид для учителя недопустим, другие же встали на защиту преподавателя, заметив, что он хороший и ответственный педагог, а внешний вид - его личное дело, пишет канал "Плоие новости".