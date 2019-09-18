Экология: виновен каждый. Что мы знаем о проблемах и как их решить

//Общество 13+

18 сентября 2019, 15:11 [«Аргументы Недели», Михаил ВОЛКОВ ]

Проблема экологии в России снова стала самой обсуждаемой темой этого лета на фоне лесных пожаров. В обществе разгорелись не шуточные баталии на тему как власти бездействуют пока тысячи гектаров выгорают буквально за день и какой ущерб это нанесет экологии не только страны, но и мира. Как и всегда, это была лишь не продолжительная акция, сейчас обсуждение сошло на нет.

К сожалению, стало обыденностью в нашем информационном обществе, что люди обсуждают только те темы, на которых можно заработать репутационные очки. А ведь экология – это важнейший аспект нашей жизни. Дело в том, что окружающий нас мир уникален и запасной планеты у нас нет. И наш мир очень тонко организован и взаимосвязан, каждая его деталь играет ключевую роль. На страницах нашего издания будет регулярно рассказываться о современных проблемах экологии и способах их решения, как каждый из нас может и должен помогать окружающей природе.

Продолжая тему лесных пожаров, стоит упомянуть, что эта проблема не только России и, но и ряда других стран. Не так давно из США поступали сюжеты настоящего ада из штата Калифорнии, местные власти даже объявили эвакуации людей. Многие звезды Голливуда покинули свои владения, опасаясь огненной стихии. Ежегодно можно увидеть, как горят леса в Южной Америке. Это общемировое бедствие, которое требует внимательного изучения причин и мер профилактики.

Когда мы говорим о причинах лесных пожаров, к естественным, например из-за удара молнии в дерево, специалисты относят лишь 7-8% от числа всех случаев.

Остальные 93% на нашей совести. Кто-то не погасил костер, во время прогулки не затушил бычок и кинул в листву, а кто-то посчитал сжигание мусора около лесного массива прекрасной идеей. Нередко возгорания начинаются из-за более неочевидных причин, например искры из выхлопной трубы автомобиля. Нередко лес поджигают те, кто занимается незаконной вырубкой-масштабный пожар почти наверняка заметет следы неправомерной деятельности. Всё это приводит к страшной катастрофе-выгорают ценные породы древесины, растения, в огне погибают животные. Но по истине страшным становится пожар, когда он достигает жилых районов.









Самым эффективным способом борьбы с пожарами является осознание, что его легче предотвратить, чем потушить. Поэтому всем нам стоит помнить к какой трагедии может привести наша неосторожность и забывчивость при использовании огня на природе.

Говоря о проблемах с экологией, нельзя не вспомнить обстановку с Байкалом. Он по праву носит статус самого известного и великого озера. Объем его водной массы составляет 23 000 км3, что является 20% мировых и 80% запасов российских пресных вод. К тому же Байкал не просто пресное озеро, но и целая экосистема, насчитывающая 2,5 представителей флоры и фауны, 2/3 из которых больше нигде в мире нет.

К сожалению, индустриализация пришла и в этот чудесный уголок природы. В 1966 был запущен Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, который своей деятельность на протяжении многих лет отравлял экологию озера.

Отходы производства, которые сбрасывались в бассейн озера Байкал - до 48 млн тонн ежегодно!

В 2013 году по указу правительства производства закрыли, однако скопившиеся отходы до сих пор наносят вред экологии Байкала. И этот комбинат не единственный в районе Байкала. Общее число предприятий и организаций, пользующихся водой из Байкала около 50. В этом году произошел крупный скандал с постройкой китайского завода по разливу воды «Аквасиб». Завод получил все разрешения и проложил трубы для забора воды. В российской общественности возгорелся скандал, поддержанный звездами шоу-бизнеса. По мнению профессиональных экологов, «Аквасиб» мог безопасно забирать 400 тон воды в год без особого вреда.









Но не только промышленность негативно влияет на Байкал. Не законная вырубка окружающих озеро лесов негативно сказывается на береговой линии. Дело в том, что озеро находится в сейсмически неустойчивом районе и вырубка лесов грозит обрушением берегов. А в этой ситуации озеро будет формировать новый бассейн, что в свою очередь приведет к затоплению некоторых районов. Браконьеры сотнями истребляют ценные и редких животных Байкала, раскурочивая экосистему. Байкал нам этого не простит.

Мы в прямом смысле сокращаем своё жизненное пространство

Но про леса и Байкал говорят не так уж редко, много материала выходит после ежегодных конференций по их теме, на некоторые проблемы мы все откровенно закрываем глаза. К ним относится проблема мусора. Еще 100-150 лет назад человечество не было обеспокоенно этой бедой, практически все материалы были натуральными и с легкостью «усваивались» окружающей средой, либо как металл - прекрасно шли в повторную переработку. Но развитие науки и индустриализация существенно изменили мир вещей - у нас появились синтетические материалы, сильно развилась химическая промышленность, производство товаров выросло просто в тысячи раз-что создаёт и увеличение отходов производства. Так перед человечеством выросла новая проблема, а куда всё это девать? Самым простым решение оказалось просто складывать это где-то, подальше от людских поселений, вроде, как и не мешает. И это даже работало, пока не наступила эра потребления.









На фоне улучшения благосостояния людей мы начали потреблять всё больше и больше вещей, вот появилась одноразовая посуда, литий-ионные батареи, которые стоят в любом мобильном телефоне или ноутбуке. А что значит потребляем? Это значит, что рано или поздно мы эту вещь выкинем в ближайшую помойку, куда за ним приедет большая машина и отвезет на свалку, на эту огромную, смердящую долину, отравляющую все вокруг. И большинство из нас делают именно это-выкидывают, а не утилизируют, не оглядываясь на последствия. На сегодня крайне маленький процент людей, особенно живущих в России, которые даже просто знают, что мусор необходимо сортировать и утилизировать его правильно. Только пару лет действует программа, по которой около некоторых домов и или магазинов стоят специальные сортировочные баки, где можно отдельно выкинуть пластик, отдельно бумагу, отдельно металл. Правда, в большинстве случаев в итоге, всё забирает одна и та же машина, что сортированный мусор, что не сортированный. И пока это так, такая мера больше похожа на фарс.

Как же привлечь население к сортировке? в Китае при его огромной численности населения проблема мусора не стоит так остро как у нас. Местные власти ещё примерно 10 лет озаботились этой проблемой и начали повсеместно внедрять технологию сортировки мусора. Задача стояла не только перед предприятиями, но и приучить население. Поэтому в 2009 году миллионы жителей Китая получили в подарок специальные баки для раздельного мусора. Также по утвержденному в том же году закону «О мусоре», отходы не назывались так, а получили название «неэффективно используемый ресурс». Например, прямо во дворах местные жители могли увидеть, как из пищевых отходов, через 24 часа получается экологически чистый компост, который используется на городских клубах и в благоустройствах парков. Опыт мусорной компании Китая показывает нам насколько мусор недооценен современным обществом как ресурс.

Не исчезли в России и другие предрассудки. После протестов о свалках почти в 30 регионов нашей страны, когда правительством было решено построить заводы, началась новая волна протестов, уже против вышеупомянутых заводов. Люди не хотят видеть мусоросжигающие заводы рядом с их домами. Это логично, но давайте обратимся к мировому опыту. Например, в Европе, а в частности в Нидерландах, работают круглосуточно целая сеть мусороперерабатывающих заводов, подчас стоящих в крупных городах. Теплом от их работы обогреваются дома, а пар крутит турбины и обеспечивает электроэнергией целые районы.

Если в ближайшее время мы не начнем качественное решение проблемы утилизации мусора, то она в прямом смысле будет вытеснять нас все больше. Ведь при сегодняшнем потреблении разных продуктов мы ежегодно выбрасываем около 48 млн тонн мусора и только 1.5 млн из них обрабатывается термически.

Мы в прямом смысле сокращаем своё жизненное пространство

Кому отходы, а кому - прорыв!

Есть экологическая проблема, которая практически неизвестна широкому кругу людей. Это проблема так называемых красных шламов, густой смеси, содержащей оксиды алюминия, железа, титана и других металлов, а также щелочь. Они образуются в результате переработки бокситовой руды — это сырье для получения алюминия. Отходы промышленного производства как правило, складируются в специальных хранилищах, размещаемых на вынужденно выведенных из хозяйственного оборота землях.

На содержание шламохранилищ предприятия вынуждены расходовать значительные финансовые средства, что приводит к удорожанию товарной продукции. Помимо этого, промышленные отходы зачастую наносят колоссальный ущерб окружающей среде, порой не поддающийся измерению в денежном выражении. 4 октября 2010 года в Венгрии в районе города Айка произошел взрыв на алюминиевом заводе, который разрушил дамбу шламохранилища. Наружу вытекло по некоторым данным до 1,1 тонн отравленных отходов, затронуло 40 кв. километров, 4 (по некоторым данным 10) человека погибли. Окружающая среда получила огромный вред, содержащиеся в шламах, отравили почву пахотных земель и воду местных рек. Для Венгрии, где люди в деревнях заняты в основном сельским хозяйством, это колоссальная катастрофа.









Попытки разработать комплексную технологию переработки красных шламов предпринимались ещё в Советском Союзе с середины семидесятых годов. Пик развития работ по данной тематике пришелся на конец восьмидесятых начала девяностых годов. Исследования шли долгие годы, но ситуация в нашей стране в 90-е не смогла обеспечить полную реализацию планов. После 2011 года компания «Русал» и ГК «Росатом» продолжили исследования по добычи скандия из красных шламов, но такой подход не обеспечивает решение главной задачи – ликвидации шламовых полей, кроме того, скандиевые продукты, полученные по их технологии, имеют высокую себестоимость и не могут конкурировать с более дешевыми китайскими.

Новый подход в решении проблемы красных шламов предлагает инициативная группа российских ученых под названием «ЭкоСкандий». Основной целью является создание высокоэффективного инновационного предприятия по комплексной и безотходной переработке техногенного сырья, с получением ряда высоколиквидных продуктов: цемента, железного концентрата, концентрата редкоземельных металлов, титан-циркониевого концентрата, а самым ценным компонентом является скандий - металл XXI века.









Сейчас же, за счёт внедрения современных технологий утилизируя 1 млн тонн шлама с учётом добавки других техногенных отходов можно получить более 4,5 млн тонн цемента, 400 тысяч тонн железного концентрата, до 5 тысяч тонн концентрата редкоземельных металлов, 30 тысяч тонн титан-циркониевого концентрата, до 120 тонн оксида скандия, что положительно повлияет на развитие новых отраслей промышленности. Реализация проекта позволит полностью убрать шламовые поля и освободить земли под сельскохозяйственную деятельность. Это ещё и выгодно, ведь главный продукт переработки-скандий, металл, который высоко ценится специалистами из-за его свойств. Благодаря высокой коррозионной стойкости и прочности алюминиево-скандиевые сплавы имеют большие перспективы в области производства труб для нефтегазовой отрасли, строительных конструкций для ферм, мостов, мачт и опор ЛЭП, могут использоваться в судостроении, автомобильной и железнодорожной отраслях, а также применяться для изготовления жидководородных топливных баков, используемых для работы при криогенных температурах. Сплавы с использованием скандия существенно изменит и оборонный потенциал страны, и наше положение в космосе. Экономический потенциал страны тоже вырастет - Россия быстро выйдет в лидеры по добычи скандия и станет практически мировым монополистом. Сейчас «ЭкоСкандий» занимается поиском поддержки проекта, налаживанием связей с контрагентами и программ подготовки сотрудничества с лучшими техническими ВУЗами страны.









В заключении хочется обратится к людям, которые стоят у руля нашей страны. Тема экологии очень важна для страны, имеющая такую уникальную природу как наша Россия. Все проблемы должны быть внимательно изучены, а решения должны отличаться бескомпромиссностью к корыстным целям отдельных личностей или корпораций и полностью направлены на сохранения природы. Дорогие друзья, помните, что каждый нас ежедневно влияет на тот мир, в котором мы живём.