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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Первый снег неожиданно выпал в Хабаровском крае и Еврейской автономной области

18 сентября 2019, 14:01 [«Аргументы Недели», Ольга АПОЛЛОНОВА ]

Фото Ольги Левитиной, жительницы г. Облучье
Фото Ольги Левитиной, жительницы г. Облучье

Утром, 18 сентября, жители г. Облучье, что в ЕАО с удивлением обнаружили на улицах, крышах домов, ещё не успевших сбросить листву деревьях и на не убранном до конца на приусадебных участках урожае снежный покров.

По словам местных жителей, резкое похолодание они заметили вчера вечером. Однако снег никак не ожидали. Причём, первый снег, как обычно это бывает, не спешил растаять и в течение дня. К тому же, непогода сохраняется: с переменным успехом идёт мокрый снег.

Синоптики Гидрометцентра объясняют причины непогоды пришедшим в регион циклоном, несущим якутский холод. 

Накануне пресс-служба главного управления МЧС России по ЕАО предупреждала о надвигающихся на территорию Еврейской автономии заморозках. Прогнозы на ближайшие два дня – также не утешительны.

Первый снег неожиданно выпал в Хабаровском крае и Еврейской автономной области

«По данным гидрометеорологического бюро г. Биробиджана ночью 19 и 20 сентября 2019 года на всей территории ЕАО ожидаются заморозки от 0 до -2 градусов. Сотрудники МЧС напоминают жителям области о рисках, связанных с низкими температурами: прогнозируется увеличение количества техногенных пожаров, вызванных значительным возрастанием нагрузок на системы электроснабжения, неисправностью печного, газового или электрооборудования», - отмечается в сообщении.

Об ухудшении погоды в некоторых районах Хабаровского края предупреждает и Дальневосточное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС). По информации синоптиков, 18 сентября настоящий снег прошёл в Верхнебуреинском, Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском районах. 

Мокрый снег ожидается завтра, 19 сентября, в Николаевском и Ульчском районах. 

Ночью 19 и 20 сентября в южных и центральных районах края (Бикинском, Вяземском, им. Лазо, Хабаровском, Нанайском) ожидаются заморозки от -2 до 0 градусов.

Однако в г. Хабаровске, по прогнозам синоптиков, снег не ожидается. Здесь в эти дни возможны дождь и сильный ветер при температуре воздуха не выше 13 °C. Но к выходным погода восстановится, а температура поднимется до 20 °C.   

 

//картина дня

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