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18 сентября 2019, 13:17 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В современном мире все большее значение играют телеграм-каналы. Они становятся чуть ли не новыми СМИ и имеют огромный вес на рынке информации. Издательский дом «Аргументы Недели» продолжает серию интервью с авторами популярных телеграм-каналов. На этот раз мы поговорили с издателем телеграм-канала "Орфосвинство и идиомаркетинг".

-Как вам пришла в голову идея вести канал?

Увидел 6 лет назад ошибку в метро, сфотографировал и создал паблик для друзей. За 6 лет вот вырос. Канал в Телеграм, выставки, флешмобы. Название хотелось оригинальное. Придумалось само :)

-Почему вы выбрали именно такую тематику для вашего канала?

У меня «врождённая» грамотность. Я не люблю ошибки:) Уникальность в том, что кроме нас никто ошибки не исправляет на улицах.

-В чем ваша история успеха?

История успеха... В том, что это моё хобби. Мне нравится этим заниматься

-Канал - это ваше хобби или все-таки бизнес? Какой доход он приносит в месяц?

В первую очередь — хобби. Но предложения о рекламе поступают сами, грех отказываться. Точной цифры нет, но среднюю зарплату по России, наверное, приносит.

-Сколько людей делают ваш канал? Это трудоемкий процесс?

Канал веду я один, а контент делают подписчики со всей страны. Процесс трудоёмкий в плане того, что это ставка редактора. Но не утомительный и весёлый

-Каким вы хотели бы видеть свой проект через год? Какие у вас цели и задачи?

Через год я хочу напечатать учебное пособие, провести фотовыставки по всей стране, поучаствовать в грантах, привлечь больше внимания к проблеме падения уровня грамотности.