Открытое заявление фракции «СР» в Заксобрании Петербурга в связи с прошедшими выборами депутатов муниципальных советов

//Общество 13+

18 сентября 2019, 13:17 [ «Аргументы Недели» ]

Алексей Ковалев, Надежда Тихонова, Александр Егоров

По предварительным итогам муниципальных выборов в Санкт-Петербурге «Справедливая Россия» получила 107 мандатов. Ещё около 35 мандатов партия лишилась в результате массовых нарушений и фальсификаций: необоснованного пересчета голосов, махинаций с надомным голосованием и др.

Мы крайне обеспокоены ситуацией, в которой ради достижения желаемого результата применяются незаконные методы. Абсолютно недопустимыми считаем повторяющиеся случаи необоснованного пересчета голосов отдельными ИКМО (которые проводятся исключительно в избирательных округах и на участках, где победили оппозиционные кандидаты), а также умышленное затягивание утверждения результатов выборов.

По нашему мнению, решения о пересчете принимаются ИКМО исключительно по политическим мотивам и никак не обоснованы требованиями избирательного законодательства. Добавим, что ИКМО удовлетворяют заявления на пересчет только от кандидатов, выдвинутых «Единой Россией», игнорируя жалобы и законные требования представителей других политических сил.

Многие ИКМО грубо проигнорировали постановление ЦИК РФ от 20 апреля 2016 года (N 4/33-7) «Об инструкции по размещению данных ГАС РФ Выборы в информационно-коммуникационной сети Интернет», согласно которому данные о предварительных итогах голосования и сводная таблица предварительных итогов голосования вводится в систему ГАС-выборы не позднее чем через 10 часов после окончания голосования (если в регионе одновременно проводятся выборы на нескольких уровнях).

Все вышеизложенное вкупе с многочисленными нарушениями ИКМО избирательного законодательства при назначении выборов и регистрации кандидатов заставляет усомниться в легитимности проведенных в единый день голосования, 8 сентября 2019 года, выборах в муниципальные советы Санкт-Петербурга.

Безнаказанность, правовой беспредел и преступный сговор, который мы наблюдаем сейчас в связи с выборами депутатов муниципальных советов, бросают тень на всю систему государственной власти нашего города.

Мы требуем:

• Срочного подведения результатов голосования во всех муниципальных образованиях;

• Отмены результатов выборов в муниципальных образованиях Озеро Долгое, Юнтолово, Коломяги, Черная Речка, Пискаревка, Московская застава, МО № 15, Сосновское в связи с многочисленными нарушениями избирательного законодательства;

• Отстранения от занимаемых должностей лиц, которые прямо или косвенно способствовали нарушению избирательного законодательства;

• Проведения расследования и привлечения к ответственности сотрудников правоохранительных органов, которые своим бездействием или действиями способствовали нарушению избирательного законодательства;

• Применения уголовного законодательства к лицам, ответственным за фальсификацию выборов.

Алексей Ковалев

Надежда Тихонова

Александр Егоров