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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Александр Калягин прокомментировал приговор актеру Павлу Устинову

18 сентября 2019, 13:16 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Kremlin Pool/Global Look Press
фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин оценил приговор актеру Павлу Устинову, который получил 3,5 года колонии якобы за нанесение травмы омоновцу на несанкционированной акции.
 
Лазарев и Топалов устроили в сети перепалку из-за актера Устинова

Лазарев и Топалов устроили в сети перепалку из-за актера Устинова

 
Александр Калягин подчеркнул, что поражен суровостью приговора, поскольку предполагал, что это будет административное взыскание.
 
Народный артист РСФСР в разговоре с РИА "Новости" в среду, 18 сентября, заметил, что разрушить жизнь человека и уничтожить актерскую биографию очень просто, но растоптать судьбу гражданина ради урока всем остальным – это несоразмерная содеянному плата.
ЕТ

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Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

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