Александр Калягин прокомментировал приговор актеру Павлу Устинову

Председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин оценил приговор актеру Павлу Устинову, который получил 3,5 года колонии якобы за нанесение травмы омоновцу на несанкционированной акции.

Александр Калягин подчеркнул, что поражен суровостью приговора, поскольку предполагал, что это будет административное взыскание.