Синоптики предупреждают москвичей о ненастье в выходные

Предполагается, что погода будет не сентябрьской, а больше похожей на конец октября. В ночь на субботу возможны заморозки, передает РИА "Новости"

Воскресенье станет самым ненастным днем недели, ожидаются кратковременные дожди, не исключены также вкрапления мокрого снега. Погода будет облачной, порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду, вследствие чего будет казаться, что температура воздуха составляет не больше плюс 7 градусов, хотя столбики термометров покажут до плюс 12.