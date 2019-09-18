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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Онколог: недоступность лекарств - лишь один из факторов увеличения смертности от рака в России

18 сентября 2019, 11:57 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Главный врач-онколог Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылев заявил, что не только дефицит необходимых лекарственных препаратов влияет на увеличение смертности от онкологии в России.

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"Программы импортозамещения, которые мы сейчас имеем, отсутствие своевременной регистрации целого ряда препаратов, а также их уход с рынка, действительно, существенно затрудняют нам работу", - передаёт слова эксперта URA.RU.

Специалист отметил, что большое значение также имеет низкая подготовка медиков, недоступность онкологической помощи, отсутствие скрининговых программ. По его словам, "очень много моментов", которые могут существенно повлиять на смертность от заболевания в ближайшие годы. Однако Пылев добавил, что уровень заболеваемости онкологией в России не увеличивается.

БА

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