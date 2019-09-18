В Хабаровском крае появится село-гостиница

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18 сентября 2019, 11:25 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края ищут инвесторов для строительства гостиничного этнографического комплекса «Село Пермское». Проект поддерживает Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

Проект будет интегрирован в городскую набережную, которая в настоящее время проходит реконструкцию. АПИ приглашает присоединиться к проекту с покупкой доли.

- Предполагается, что комплекс появится в зеленом массиве на берегу небольшого искусственного озера. Под проект будет предоставлен земельный участок без торгов, а также 30% подведения инженерной инфраструктуры будет профинансировано. Инвестору предлагается построить комплекс с коттеджными домиками и отдельными постройками в соответствии с разработанной концепцией, – сообщил инвестиционный директор АНО АПИ Алексей Чепурных.

Согласно проекту, комплекс будет выполнен в стиле русского села и нанайской деревни. Создание села-гостиницы связано с историей возникновения города Юности, который появился рядом с нанайским стойбищем Мылки. Семьи из Пермской губернии стали первыми его жителями, а называлось поселение Пермское-на-Амуре.