Сноуден посоветовал не пользоваться мессенджерами WhatsApp и Telegram

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18 сентября 2019, 10:51 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Jörg Carstensen / globallookpress.com

Живущий в России бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден считает, что владеющая WhatsApp компания Facebook постепенно делает мессенджер все менее приватным.

«Они пытаются делать это ради национальной безопасности. На самом деле такие программы никогда не использовали ради безопасности общества, все дело во власти, влиянии, возможности изменить ход событий в мире в направлении, желаемом теми, кто управляет этими системами. Так что не используйте WhatsApp или Telegram, если у вас есть альтернатива», — заявил Сноуден.

Тем временем, данные пользователей еще двух приложений для смартфонов оказались в распоряжении Facebook без ведома владельцев, отмечает Telegram-канал «Экономика цифровой эры». На этот раз «случайно» слили данные семи миллионов женщин приложения Maya и MIA Fem. Приложения содержали сведения о менструальном цикле, датах половых контактов и даже типе контрацепции.