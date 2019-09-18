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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Сноуден посоветовал не пользоваться мессенджерами WhatsApp и Telegram

18 сентября 2019, 10:51 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Jörg Carstensen / globallookpress.com
фото: Jörg Carstensen / globallookpress.com

Живущий в России бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден считает, что владеющая WhatsApp компания Facebook постепенно делает мессенджер все менее приватным.

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«Они пытаются делать это ради национальной безопасности. На самом деле такие программы никогда не использовали ради безопасности общества, все дело во власти, влиянии, возможности изменить ход событий в мире в направлении, желаемом теми, кто управляет этими системами. Так что не используйте WhatsApp или Telegram, если у вас есть альтернатива», — заявил Сноуден.

Тем временем, данные пользователей еще двух приложений для смартфонов оказались в распоряжении Facebook без ведома владельцев, отмечает Telegram-канал «Экономика цифровой эры». На этот раз «случайно» слили данные семи миллионов женщин приложения Maya и MIA Fem. Приложения содержали сведения о менструальном цикле, датах половых контактов и даже типе контрацепции.

 

ДЦ

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