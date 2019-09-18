Денис Тихонов рассказал о результатах применения онлайн-касс в Москве

«Каждая десятая функционирующая в России онлайн-касса расположена в Москве», - рассказал руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Денис Тихонов. Министр Правительства столицы отметил, что общее количество работающих в Москве онлайн-касс - более 313 тысяч. Их применяют около 130 тысяч налогоплательщиков.

Как напомнил Денис Тихонов, онлайн-кассы начали вводить поэтапно с 2016 года, итоговый этап программы по внедрению онлайн-касс завершился 1 июля этого года. На данный момент на два года программа продлена для тех индивидуальных предпринимателей, которые сами, без сотрудников, реализуют товары и услуги собственного производства.

В остальных сферах розничной торговли, предоставления различных услуг и общественного питания онлайн-кассы обязаны иметь почти все организации. Министр подчеркнул, благодаря внедрению онлайн-касс увеличиваются налоговые поступления, растет прозрачность платежей. С начала кассовой реформы через онлайн-кассы в Москве прошли платежи на сумму 14,1 трлн, отметил Денис Тихонов.

Также данная система удобна для предпринимателей, избавленных от излишней административной нагрузки. «Сведения о расчетах оперативно поступают в налоговую службу, - пояснил министр. Благодаря этому бизнес освобождается сразу от нескольких форм отчетности. Помимо этого, налоговые органы видят движение средств в онлайн режиме, что позволяет уменьшить число налоговых проверок предпринимателей и видеть отдельные риски, не отвлекаясь на повседневные расчеты.

Потребитель также находится в выигрыше, онлайн-кассы повышают уровень защиты прав без предъявления чека, чтобы доказать факт покупки в том случае, если товар оказался некачественным. Об этом напомнил Денис Тихонов.