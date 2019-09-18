Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Денис Тихонов рассказал о результатах применения онлайн-касс в Москве

18 сентября 2019, 10:38 [ «Аргументы Недели» ]

«Каждая десятая функционирующая в России онлайн-касса расположена в Москве», - рассказал руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Денис Тихонов. Министр Правительства столицы отметил, что общее количество работающих в Москве онлайн-касс - более 313 тысяч. Их применяют около 130 тысяч налогоплательщиков.
 
Как напомнил Денис Тихонов, онлайн-кассы начали вводить поэтапно с 2016 года, итоговый этап программы по внедрению онлайн-касс завершился 1 июля этого года. На данный момент на два года программа продлена для тех индивидуальных предпринимателей, которые сами, без сотрудников, реализуют товары и услуги собственного производства.
В остальных сферах розничной торговли, предоставления различных услуг и общественного питания онлайн-кассы обязаны иметь почти все организации. Министр подчеркнул, благодаря внедрению онлайн-касс увеличиваются налоговые поступления, растет прозрачность платежей. С начала кассовой реформы через онлайн-кассы в Москве прошли платежи на сумму 14,1 трлн, отметил Денис Тихонов.
 
Также данная система удобна для предпринимателей, избавленных от излишней административной нагрузки. «Сведения о расчетах оперативно поступают в налоговую службу, - пояснил министр. Благодаря этому бизнес освобождается сразу от нескольких форм отчетности. Помимо этого, налоговые органы видят движение средств в онлайн режиме, что позволяет уменьшить число налоговых проверок предпринимателей и видеть отдельные риски, не отвлекаясь на повседневные расчеты.
Потребитель также находится в выигрыше, онлайн-кассы повышают уровень защиты прав без предъявления чека, чтобы доказать факт покупки в том случае, если товар оказался некачественным. Об этом напомнил Денис Тихонов.
 
ГБ

//картина дня

В мире

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Вооруженные силы Украины понесли новые потери в ходе позиционных боев в зоне конфликта в Донбассе. Соответствующая информация содержится в сводке, распространенной штабом военной операции Киева в регионе.

В случае возвращения ДНР и ЛНР в состав Украины воевавших против Киева ополченцев ждет массовое уничтожение. Соответствующий прогноз на страницах интернет-СМИ озвучил луганский публицист Тихон Гончаров.

В случае возвращения ДНР и ЛНР в состав Украины воевавших против Киева ополченцев ждет массовое уничтожение…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

Известная российская телеведущая и актриса Юлия Меньшова рассказала об отношении отца - режиссёра Владимира Меньшова к себе и родным людям. По её…

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения северокорейских браконьеров на сотрудников пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в Японском…

//новости ан

По предварительным итогам муниципальных выборов в Санкт-Петербурге «Справедливая Россия» получила 107 мандатов. Ещё около 35 мандатов партия лишилась в результате…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Экс-губернатор Тульской области Владимир Груздев устроил для своего сына свадьбу, которая потянула на годовой бюджет региона. Видео и фото с грандиозного торжества срочно…

//новости ан