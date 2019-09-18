//Общество 13+
Денис Тихонов рассказал о результатах применения онлайн-касс в Москве
18 сентября 2019, 10:38 [ «Аргументы Недели» ]
//Общество 13+
18 сентября 2019, 10:38 [ «Аргументы Недели» ]
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что западным странам с каждым разом всё сложнее придерживаться антироссийских санкций. По его словам, ограничительные меры…
Главной защитой от провоцируемой США термоядерной войны является стратегическое превосходство России над американской стороной. Соответствующую точку зрения высказал Яков…
В мире
В случае возвращения ДНР и ЛНР в состав Украины воевавших против Киева ополченцев ждет массовое уничтожение. Соответствующий прогноз на страницах интернет-СМИ озвучил луганский публицист Тихон Гончаров.
В случае возвращения ДНР и ЛНР в состав Украины воевавших против Киева ополченцев ждет массовое уничтожение…
В знаменитом гайдаевском фильме «Бриллиантовая рука» главный герой…
Новостные ленты сообщают: «Актер театра «Современник» Д. Смолев…
Солженицын назвал свою книгу об исторических взаимоотношениях русских…
Когда летает «Эрбас» А350, становится страшно – кажется, что…
Российская топливно-энергетическая отрасль весь прошлый год пахала…
Авиационная загадка: кто на самом деле собирает эти самолеты?
Этой осенью должны подвести первые результаты исполнения майских…
Приблизительно к 2023 г. должны построить новомосковскую линию метро…
На прошедшем в начале сентября Восточном экономическом форуме…
Живущий в России бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден считает, что владеющая WhatsApp компания Facebook постепенно…
Стало известно, что россиянам позволят не платить долги по штрафам в ГИБДД при одном условии. Соответствующую информацию утром в среду, 18 сентября…
На страницах интернет-СМИ напомнили о пророчестве французского астролога Нострадамуса о Третьей мировой войне, которая, как утверждается, должна…
Шоу-бизнес
Известная российская телеведущая и актриса Юлия Меньшова рассказала об отношении отца - режиссёра Владимира Меньшова к себе и родным людям. По её…
Политолог Михаил Погребинский рассказал, при каком условии Киев окончательно потеряет территории, которые контролируют власти ДНР и ЛНР. По данному вопросу аналитик…
Жительница Омска случайно выстрелила себе в голову из травматического пистолета во время попытки сделать эффектное селфи. 36-летняя женщина после случившегося была…
Происшествия
Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения северокорейских браконьеров на сотрудников пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в Японском…
В СМИ в среду днем появилась информация о том, что семья актрисы Анастасии Заворотнюк отказалась от денежной помощи, предложенной коллегами и друзьями звезды сериала "Моя…
Общество
По предварительным итогам муниципальных выборов в Санкт-Петербурге «Справедливая Россия» получила 107 мандатов. Ещё около 35 мандатов партия лишилась в результате…
Председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин оценил приговор актеру Павлу Устинову, который получил 3,5 года колонии якобы за нанесение травмы омоновцу…
Жаркое из блогов
Не так давно новостные ленты всколыхнула новость о том, что премьер-министр Д.А. Медведев отменил 8-часовой рабочий день, действующий с незапамятных времен. Следом…
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о готовности Анкары самостоятельно создать зону безопасности в САР, если соответствующие договоренности не будут достигнуты…
Происшествия
Следственный комитет сообщил об убийстве двух мужчин 37 и 52 лет в селе Солонешское на Алтае. Отмечается, что в преступлении подозреваются два подростка 15 и 16 лет…
В интервью французской газете L’Equipe генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус ответил на острые вопросы. Содержание интервью…
В среду, 18 сентября, стало известно, в каком платье актриса Паулина Андреева вышла замуж за режиссера Федора Бондарчука. Папарацци смогли заснять счастливых молодоженов…
Во вторник, 17 сентября, прошла свадьба известного актёра и режиссёра Фёдора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой. Звёздная пара сделала это максимально тихо, однако…
Общество
На Старой площади в Москве пикеты. Сотни людей сбрались, чтобы поддержать актёра Павла Устинова, которого осудили на 3,5 года заключения за преступление, которого…
Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в среду, 18 сентября, заявил, что властям Соединенных Штатов Америки необходимы…
Известная певица и основатель ансамбля "Русская песня" Надежда Бабкина поделилась с поклонниками новым снимком в стильном образе. Знаменитость рассказала, что идёт…
Иностранные ученые обнаружили новую опасность спиртного для человеческого организма. Об этом рассказывается в публикации, которая появилась некоторое время назад…
В Хакасии дворник обнаружил тело новорожденного ребенка, лежавшее рядом с мусорным баком. Соответствующую информацию днем в среду, 18 сентября, предоставили сотрудники…
Культура
Дочь Иосифа Кобзона Наталья Раппопорт-Кобзон рассказала о трогательном подарке, который сделал ей отец перед своим уходом. По словам женщины артист знал, что скоро…
В России вначале пришли за промышленностью, прихватив в частные руки самые лакомые куски и разрушив в пыль остальное, в том числе микроэлектронику. Затем пришли…
Возле палаты Анастасии Заворотнюк пришлось выставить охрану. Актриса сейчас лежит в частной элитной клинике в центре Москвы – и чересчур ретивые репортёры уже несколько…
Около года назад у Анастасии Заворотнюк диагностировали неоперабельную опухоль головного мозга — глиобластому. Многие вспомнили судьбу Жанны Фриске и уверены – причина…
Общество
Главный врач-онколог Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылев заявил, что не только дефицит необходимых лекарственных препаратов влияет на увеличение…
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила москвичей и гостей столицы о ненастье в выходные. Согласно последней информации, температура…
Пользователи сети высмеяли фотографии депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко в длинном бирюзовом платье. Политик поучаствовала в "романтической" фотосессии…
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что введённых против России санкций "недостаточно". По его словам, существуют более широкие…
В Туркмении запретили женщинам управлять автомобилями, проезжая по главной улице города Ашхабада. Машины, управляемые слабым полом, останавливаются сотрудниками полиции…
В американского городе Чикаго во время интервью с политиком и защитником Ирвинг парка от птиц произошёл неприятный инцидент. Однако он отшутился, отметив, что с его…
В Новосибирске женщина и ребенок упали в яму с кипятком, которая образовалась на пешеходном тротуаре. Согласно последней информации осведомленных источников, они…
Утром в среду, 18 сентября, на одном из рекламных щитов в Рязанской области было найдено тело человека. Данную информацию ранее сегодня предоставили сотрудники…
Общество
Экс-губернатор Тульской области Владимир Груздев устроил для своего сына свадьбу, которая потянула на годовой бюджет региона. Видео и фото с грандиозного торжества срочно…
На юго-востоке Москвы задержала мужчину, который бросил в полицейского пиротехническое изделие. Отмечается, что правонарушителю грозит лишение свободы до пяти лет.…
Происшествия
Утром в среду, 18 сентября, в Кабардино-Балкарии были уничтожены двое боевиков. Ранее сегодня в СМИ появилась информация о том, что в городе Чегем был объявлен режим…
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) объяснил, почему молодёжь сложно привлечь к церкви в современном мире. По его словам, попытки делать это насильно…
Депутат Госдумы Михаил Старшинов утром в среду, 18 сентября, заявил, что чиновники не имеют никакого морального права кичиться дорогостоящим отдыхом. По словам политика…
Специалисты в области здравоохранения из Соединенных Штатов обозначили симптомы инсульта головного мозга, которые часто игнорируются людьми. Данной теме посвящена…
Гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов рассказал о дальности действия ракеты воздушного базирования "Х-101". По его словам, она…
Глава Минприроды Российской Федерации Дмитрий Кобылкин, в рамках выступления на Тюменском нефтегазовом форуме в среду, 18 сентября, сообщил, каковы объемы запасов газа…
Сенатор от Севастополя, член комитета Совфеда по международным делам Ольга Тимофеева оценила слова министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко об эффективности…
В СМИ появилась информация о том, что актриса начала испытывать сильные головные боли сразу после родов. Соответствующие данные в среду, 18 сентября, предоставил…
В Индии жителю города Сагар (штат Мадхья-Прадеш) удалили роговую кератому или так называемый "дьявольский рог", размер которого составил более десяти сантиметров.
Специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал о погодных условиях в Москве в среду, 18 сентября. Согласно последней информации, в столице сегодня днем будет…
Утром в среду, 18 сентября, стало известно, что напавший на трех человек в Симферопольском районе Крыма у трассы Симферополь – Алушта – Ялта волк был болен. Это животное…
В Нижневартовске автомобиль под управлением 16-летнего подростка попал в аварию. Согласно последней информации источников, в результате случившегося погиб один человек…
С 2020 года все новорожденные Латвии, возможно, будут автоматически получать гражданство. В том случае, если родители не выберут гражданство другой страны. Данный…
Дети певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина в среду, 18 сентября, празднуют день рождения. Сегодня Лизе и Гарри, которых обожают поклонники по всей России…
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич раскритиковал решение московского суда, согласно которому 3,5 колонии получил российский актер Павел Устинов, который…
На днях вышла программа «Пусть говорят», посвященная Анастасии Заворотнюк. Попытались разобраться, что правда, а что вымысел. Но стоило ли это делать? Да, интересно. Да,…