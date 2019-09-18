Жанна Фриске, Анастасия Заворотнюк. Правда ли, что ЭКО вызывает рак мозга?

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18 сентября 2019, 12:00 [ «Аргументы Недели» ]

Около года назад у Анастасии Заворотнюк диагностировали неоперабельную опухоль головного мозга — глиобластому. Пробовали разные способы лечения, но они не помогли. Сейчас она в реанимации, а в Сети наперебой обсуждают причины ее заболевания. Многие вспомнили судьбу Жанны Фриске и уверены – причина онкологии в процедуре экстракорпорального оплодотворения, на которую пошла актриса, чтобы в на грани климакса родить ребенка.

"Близкие готовятся к ее уходу", по словам Андрея Разина, жить Анастасии Заворотнюк осталось всего несколько дней

Однако ученые заявляют, что ЭКО и прием гормонов никак не влияют на развитие рака мозга и все это просто совпадения. Глиобластома не воспринимает гормоны, которые вводятся в организм при искусственном оплодотворении, уверены врачи. Ещё в 2010 году исследование британский ученых, в котором на протяжении 19 лет анализировали состояние более 250 женщин, прошедших ЭКО, опровергло связь между искусственным оплодотворением и развитием рака. В итоге учёные выявили, что женщины после ЭКО имеют повышенные риски развития инвазивного рака яичников и молочных желёз без распространения на другие клетки, пишет канал «База».

Однако, врачи не исключают того, что если в организме пациента уже развивается раковая опухоль, то гормоны могут ускорить процесс. «Если есть какой-то онкологический процесс в организме, то эстрогены могут стимулировать его развитие. Но они не стимулируют появление. При глиобластоме развитие болезни всегда молниеносно — принимает человек гормональные препараты или не принимает», - считает репродуктолог Мария Милютина. По ее словам, прогноз при этом диагнозе неутешительный: глиобластома практически не лечится и почти всегда приводит к смерти.