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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

В РПЦ рассказали, почему сейчас церковь не так интересует молодёжь

18 сентября 2019, 10:45 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Вконтакте
фото: Вконтакте

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) объяснил, почему молодёжь сложно привлечь к церкви в современном мире. По его словам, попытки делать это насильно всегда "заканчиваются скверно", сообщает КП.

"Открою вам один секрет: церковь не может предложить ни человеку, ни человечеству ничего, кроме Евангелия. И никого, кроме Христа. Если вам будут говорить что-то другое – не верьте. Ничего другого у нас и вправду нет. Зато то, что есть - самое важное и прекрасное в жизни. Могут сказать: идеалы Евангелия, которые мы проповедуем, молодежи попросту неинтересны", - пояснил владыка.

Митрополит отметила, что дело здесь совсем не в молодёжи и "тем более не в идеалах", а в том, что церковь "не в состоянии эти идеалы раскрыть, ибо наши дела не соответствует тому, о чем мы проповедуем", а "за уши" привлекать к Христу не получится.

Однако он рассказал, что в летние месяцы в Псково-Печерский монастырь приезжают 2000 добровольце из различных регионов, чтобы помогать в ремонтах храмов под руководством специалистов, в уходе за садами и цветниками. Причём многие из них неверующие, подчеркнул он.

"Но в первую очередь, как я понимаю, ребята хотят разобраться сами для себя, что же в конце концов происходит здесь - в церкви", - считает он.

БА

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