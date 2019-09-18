Фургал предложил Путину дополнения в Жилищный кодекс РФ

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18 сентября 2019, 10:17 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Глава Хабаровского рая Сергей Фургал принял участие в совещании при президенте России по вопросам ликвидации последствий паводка. Губернатор рассказал о текущей ситуации в регионе и предложил федеральным ведомствам изменение законодательства.

Сергей Фургал отметил, что в настоящее время ситуация возле Хабаровска стабилизируется. Уровень Амура идет на спад, составляя на данный момент уже менее 600 сантиметров. Но глава региона заметил, что все еще напряженной паводковая ситуация остается у города Президентского внимания. В Комсомольске-на-Амуре уровень воды в реке превышает критическую отметку, подтопленные 440 жилых домов, пострадали от паводка уже 742 человека. Всего же в зону подтопления попали 93 населенных пункта края.

Губернатор отметил, что важнейшая задача сейчас – провести оценку пострадавшего жилья.

- Нужно заранее подготовиться и не ждать, пока вода сойдет, а потом начать формирование различных комиссий. Нужно приступать к работе немедленно, как только вода уйдет, сразу, - заявил Владимир Путин.

Также в своем докладе Сергей Фургал отметил необходимость капитального ремонта и переселения жителей из аварийного жилья. По словам главы края, на ремонт потребуется не менее 80 миллионов рублей – на более чем 200 домов. Расселить же предполагается 180 домов. На это должно уйти еще 400 млн рублей. Региональные власти надеются на помощь федерального центра в этих вопросах. Все необходимые обосновывающие документы направлены в профильные ведомства.



- Правительством края подготовлены предложения по внесению дополнений в Жилищный кодекс Российской Федерации. Предлагается изымать для государственных или муниципальных нужд земельный участок, расположенный в зоне затопления. По аналогии изъятия в отношении жилья, признанного аварийным, - сказал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.