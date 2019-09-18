Синоптик рассказал о дождях и низком давлении в среду

Специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал о погодных условиях в Москве в среду, 18 сентября. Согласно последней информации, в столице днем будет пасмурно и прохладно.

Столбики термометров будут показывать от плюс 11 до плюс 13 градусов, что примерно на 3 градуса ниже климатической нормы. Ожидаются кратковременные дожди. Как сообщает сегодня РИА "Новости", ветер в городе будет северным с порывами до 9 метров в секунду.

Атмосферное давление, по словам метеоролога, в Москве сегодня находится на "барическом дне" и составляет 733 миллиметра ртутного столба.