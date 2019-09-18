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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Синоптик рассказал о дождях и низком давлении в среду

18 сентября 2019, 09:53 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал о погодных условиях в Москве в среду, 18 сентября. Согласно последней информации, в столице днем будет пасмурно и прохладно.

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Столбики термометров будут показывать от плюс 11 до плюс 13 градусов, что примерно на 3 градуса ниже климатической нормы. Ожидаются кратковременные дожди. Как сообщает сегодня РИА "Новости", ветер в городе будет северным с порывами до 9 метров в секунду. 

Атмосферное давление, по словам метеоролога, в Москве сегодня находится на "барическом дне" и составляет 733 миллиметра ртутного столба.

ЕТ

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