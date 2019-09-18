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18 сентября 2019, 09:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В современном мире все большее значение играют телеграм-каналы. Они становятся чуть ли не новыми СМИ и имеют огромный вес на рынке информации. Издательский дом «Аргументы Недели» продолжает серию интервью с авторами популярных телеграм-каналов. На этот раз мы поговорили с издателем телеграм-канала "Время покажет".

-Как вам пришла в голову идея вести канал ? Почему выбрали именно это название?

Мы хотим показать всю суть международных отношений, место России в мире, положение россиян. Так же мы приводим аналитику и мнения экспертов, даём оценку прошлым событиям и связываем их с текущими. Читая нас россияне, бизнесмены, чиновники понимают что и почему происходит, какое влияние это оказывает. Ну поэтому и Время Покажет.

-Почему вы выбрали именно такую тематику для вашего канала? Чем он уникален?

Он уникален тем, что у нас можно изучить политико-экономические связи и их влияние на жизнь отдельных людей и, что самое важное, на жизнь государств и мира. А что касается тематики, мы не выбирали, мы просто умеет найти важное в событиях.

-В чем ваша история успеха?

Самое главное, что нас читают госслужащие и бизнесмены. А в их руках сегодня судьба государства. Россияне могут наблюдать как меняется мир вокруг, благодаря нашим идеям, которые нам удаётся донести до нужных людей.

-Канал - это ваше хобби или все-таки бизнес? Какой доход он приносит в месяц?

Канал - это наша миссия. Мы фиксируем успехи и ошибки, достижения и провалы, мы делаем выводы и даём прогнозы. Ну а что касается дохода - не это главное, хоть и приятная часть деятельности.

-Сколько людей делают ваш канал? Это трудоемкий процесс?

Наш канал ведёт редакция, так же нам всегда важно мнение и помощь всех россиян, мы привлекаем к оценке экспертов и аналитиков. Так что работы полно и она трудоемкая.

-Каким вы хотели бы видеть свой проект через год? Какие у вас цели и задачи?

Таким же, как он есть сейчас - востребованным и полезным. Наша цель простая - сделать жизнь в России лучше. Задача - не закрывать глаза на проблемы, не присваивать успехи там, где их нет.