Всероссийская олимпиада школьников стартовала во всех школах Москвы

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18 сентября 2019, 09:10 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В образовательных организациях Москвы стартовал первый этап Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ), который проводится на уровне школ. Состязания проходят по 24 предметам для учеников 4-11 классов.

Младшеклассники могут попробовать свои силы на олимпиадах по русскому языку и математике.

Школьный этап ВсОШ должен завершиться к 1 ноября, а за ним последуют муниципальный, региональный и завершающий этапы. Победители и призеры заключительного этапа получают право поступить без вступительных испытаний в любой российский вуз, соответствующий профилю выигранной дисциплины.

В 2019 году московские школьники завоевали 55% наград: 204 диплома победителей и 739 дипломов призеров. Москвичи-победители получили гранты от столичной мэрии в размере 500 тысяч рублей, призеры – 300 тысяч рублей, участники заключительного этапа – 100 тысяч рублей.

Высокие результаты москвичей во многом обусловлены ставкой на развитие олимпиадного движения, которую сделал столичный Департамент образования и науки. В него включилась буквально каждая школа Москвы, чего зачастую не происходит в других регионах.

«Главное достоинство московской образовательной системы на сегодняшний день, на мой взгляд, в том, что уже не 74 школы готовят победителей и призеров олимпиад, а 227 школ. За последние три года 337 школ Москвы имели своих победителей и призеров олимпиад. Понятно, что наличие победителя или призера – не 100-процентная характеристика школы. Но это характеристика возможностей этой школы. Самая хорошая характеристика – это процент детей, которые обучаются в школах, где есть победители и призеры. Сегодня нет района, в котором не было бы школ, в которых можно получить высококачественное образование», – говорит руководитель Департамента образования и науки города Москвы Исаак Калина.

Всероссийская олимпиада школьников завершится 30 апреля.