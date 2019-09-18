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Лазарев и Топалов устроили в сети перепалку из-за актера Устинова
18 сентября 2019, 07:59 [ «Аргументы Недели» ]
Бывшие солисты группы Smash!! Сергей Лазарев и Влад Топалов устроили в социальной сети перепалку. Поводом стал приговор 24-летнему начинающему актеру Павлу Устинову, которому дали 3,5 года колонии.
Согласно версии следствия, 3 августа текущего года Устинов вывихнул плечо сотруднику Росгвардии в ходе задержания. Суд признал актера виновным в применении опасного для здоровья насилия по отношению к силовику. Артист свою вину отрицает.
Лазарев убежден, что решение отправить Устинова в колонию на 3,5 года является несправедливым – об этом он сообщил на своей страничке. Топалов же считает, что вердикт правильный, передает "Свободная пресса". Влад вспомнил слова героя Высоцкого в картине "Место встречи изменить нельзя" и заметил, что наказания без вины не бывает.
Впоследствии Топалов написал в своем аккаунте, что тоже не согласен с решением суда и добавил, что арест не мог быть произведен "на ровном месте". Артист подчеркнул, что у каждого своя позиция и пожелал Павлу скорейшего возвращения.
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