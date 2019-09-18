СМИ: штрафы в ГИБДД позволят не платить при одном условии

Стало известно, что россиянам позволят не платить долги по штрафам в ГИБДД при одном условии. Соответствующую информацию утром в среду, 18 сентября, предоставили сотрудники "Российской газеты".

Не платить долги по штрафам можно будет в случае прохождения процедуры личного банкротства. Данная инициатива о поправках в Бюджетный кодекс к настоящему моменту рассмотрена на правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

Как пишет "Российская газета" , ссылаясь на слова председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, процедура банкротства физлиц предусмотрена с целью помочь гражданам, которые находятся в тяжелой и безвыходной финансовой ситуации, избавиться от долговой петли.

Эксперт, однако, предупредил, что банкротство предусматривает жесткий аудит имущественного состояния человека.