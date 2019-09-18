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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

СМИ: штрафы в ГИБДД позволят не платить при одном условии

18 сентября 2019, 07:08 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Стало известно, что россиянам позволят не платить долги по штрафам в ГИБДД при одном условии. Соответствующую информацию утром в среду, 18 сентября, предоставили сотрудники "Российской газеты". 
 
Не платить долги по штрафам можно будет в случае прохождения процедуры личного банкротства. Данная инициатива о поправках в Бюджетный кодекс к настоящему моменту рассмотрена на правительственной комиссии по законопроектной деятельности.
 
Как пишет "Российская газета", ссылаясь на слова председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, процедура банкротства физлиц предусмотрена с целью помочь гражданам, которые находятся в тяжелой и безвыходной финансовой ситуации, избавиться от долговой петли.
 
Эксперт, однако, предупредил, что банкротство предусматривает жесткий аудит имущественного состояния человека.
ЕТ

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