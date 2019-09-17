Подвиг, ставший легендой, пловец совершил не в бассейне

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17 сентября 2019, 23:09 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Этот поступок стоил молодому выдающемуся пловцу спортивной карьеры. Но вряд ли в тот момент спортсмен думал о своей карьере: люди гибли у него на глазах, счет шел на секунды, а он мог их спасти.

Шаварш Карапетян вместе с братом и другом оказались на месте происшествия случайно: спортсмены совершали утреннюю пробежку. И увидели, как троллейбус с пассажирами упал в Ереванское водохранилище и начал тонуть. Не раздумывая, Шаварш – пловец-подводник, прыгнул в воду. На десятиметровой глубине ему пришлось разбить заднее стекло троллейбуса ногами и при нулевой видимости, наощупь, по одному вытаскивать пассажиров на поверхность, где брат с другом доставляли их на берег, рассказывает портал «Караулов Лайф».

В общей сложности Шаварш Карапетян совершил 47 погружений, вытащив из затонувшего троллейбуса 46 пассажиров и… одну подушку от сиденья. «Мне эта подушка потом часто снилась по ночам. Ведь я мог бы спасти еще одного человека», - признавался позже спортсмен. На берегу машины скорой помощи увозили спасенных в больницу. Двадцать из них удалось вернуть к жизни. Всего в том троллейбусе было 92 человека…

Шаварша, изрезанного битым стеклом, и самого увезли в больницу, где он провел 45 дней, борясь с тяжелой пневмонией, осложненной сепсисом. Спортсмен выжил и даже вернулся к тренировкам, но продолжить спортивную карьеру уже не смог: в легких образовались спайки, и каждый глубокий вдох давался пловцу с трудом.

Это произошло 16 сентября 1976 года. И это не единственный подвиг Шаварша Карапетяна, но именно он стал легендарным. Наверняка вы тоже встречали в соцсетях рассказ о молодом парне, который спас двадцать человеческих жизней – потому что мог их спасти.

Шаварш Карапетян – 13-кратный чемпион Европы, семикратный чемпион СССР, ему принадлежит 11 мировых рекордов. Заслуженный мастер спорта СССР. В настоящее время живет в Москве.