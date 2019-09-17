Челябинцев приглашают сыграть в арктическую мафию

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17 сентября 2019, 19:47 [«Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Челябинцев приглашают на встречу с полярниками, которая состоится 18 сентября. Участники недавней экспедиции на Северный полюс на атомном ледоколе «50 лет Победы» - Анастасия Щербатова, ученица гимназии № 80 и Лариса Матвеева, руководитель Информационного центра атомной энергии г. Челябинска Лариса Матвеева — расскажут о своих впечатлениях о поездке. Напомним, специальный детский тур был посвящен 60-летию атомного флота России. Он проходил с 13 по 22 августа. В нём приняли участие 68 ребят из разных уголков нашей страны. 17 августа экспедиция достигла самой северной точки планеты – Северного полюса.

Участники встречи смогут посмотреть фото- и видеоматериалы об Арктике, сыграть в арктическую мафию «Arctic Nostra», сделать необычные снимки в специально подготовленной фотозоне, раскрасить огромный дудл с ледоколом.

Вход на мероприятие свободный, но необходима регистрация по адресу: https://chel-myatom.timepad.ru/event/1057576/

Встреча будет проходить в лектории «КЦ11» по адресу: ул. Клары Цеткин, 11. Начало в 19:00.