Петр Пимашков: «Главная задача власти – показать инвесторам, что они здесь защищены»

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17 сентября 2019, 21:25 [ «Аргументы Недели. Красноярск» ]

Пятого сентября в Центрально-Сибирской ТПП состоялась встреча предпринимателей с депутатом Государственной Думы Петром Пимашковым.

В приветственном слове депутат рассказал о наиболее резонансных и важных для бизнеса законах, рассмотренных нижней палатой Федерального собрания в последнее время. В частности, он упомянул федеральный закон «О теплоснабжении», предполагающий установление предельного уровня цены на тепловую энергию для конечного потребителя - уровня так называемой «альтернативной котельной». Также депутат выступил за решение проблем, связанных с санкционными мерами в отношении российского бизнеса, и за снижение давления на бизнес-сообщество со стороны контрольно-надзорных органов.

Президент Союза «ЦС ТПП» Рафаэль Шагеев предложил к обсуждению вопрос участия субъектов МСП в программе капитального ремонта жилых домов. Предприниматели поддержали предложение руководителя региональной ТПП и рассказали об основных проблемных точках этой сферы: затяжные и непрозрачные конкурсные процедуры, а также демпинг цен ниже себестоимости работ. В качестве вариантов их решения было предложено установить минимально-допустимые значения цен для тех или иных видов работ, сформировать рейтинговую систему, которая позволила бы заказчику выбирать поставщика не только на основе ценового предложения, но и на основе его деловой репутации, а также чаще прибегать к услугам независимой оценки предлагаемых работ и товаров.

Второй темой повестки стала инвестиционная привлекательность региона. В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата 2019 года Красноярский край занял 74 место из 85, что вызывает обеспокоенность предпринимателей. Причинами такого положения, считают участники встречи, является инертность власти в вопросах создания комфортных условий для развития бизнеса.

«Главная задача власти – показать инвесторам, что они здесь защищены. После кризиса мы боролись за каждое предприятие, чтобы ни одно не обанкротилось. Ведь если кто-то обанкротится, вести пойдут, - и кто захочет сюда вкладываться? Я убежден, что работа по всем проектам, предполагающим более 10 миллионов рублей инвестиций, должна вестись под личным контролем губернатора» – поддержал идеи бизнеса Петр Пимашков.

Продолжая тему инвестиций, член Совета Союза «ЦС ТПП» Александр Катречко рассказал депутату об инициативе Центрально-Сибирской ТПП по созданию кластера деревянного домостроения. Данный проект имеет большое значение в многих контекстах: повышения добавленной стоимости продукции ЛПК Красноярского края, утилизации и переработки отходов лесопиления, обеспечения доступным жильем пострадавших от природных бедствий, поддержки малого и среднего предпринимательства, а также развития экспортного потенциала региона, рационального использования некондиционной древесины и т.д.

«Попытки создания такого кластера неоднократно предпринимались и бизнесом, и Союзом «ЦС ТПП». Последний раз идея была похоронена хождением по кабинетам в 2016 году. Сейчас концепция кластера лежит на столе у губернатора и у министра лесного хозяйства Красноярского края. Теперь для реализации данного проекта необходимо не только утвердить предложенную концепцию, но и подписать соответствующее постановление о создании кластера деревянного домостроения в Красноярском крае (согласно требованиям Постановления Правительства РФ от 31.07.2015г № 779)» - отметил Александр Катречко.

Петр Пимашков проявил интерес к проекту и выразил готовность поддержать инициативы предпринимателей Союза «ЦС ТПП» как на региональном, так и на федеральном уровнях. Он отметил, что будет транслировать идеи Центрально-Сибирской ТПП и в переговорах с губернатором Красноярского края, и в рамках своей деятельности в Государственной Думе. «Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата – одна из наиболее эффективно работающих систем развития предпринимательского сообщества, особенно в Зауралье. В наших интересах усиливать роль палаты, ведь весь мир успешно работает в этой системе» - подчеркнул депутат.

В завершение встречи предприниматели высказали и другие идеи о том, как улучшить положение бизнеса в регионе. Среди прочих инициатив представитель Госдумы поддержал тезисы о необходимости усиления контроля за деятельностью управляющих компаний и создания инструментов проектного финансирования, позволяющих взять кредит под залог создаваемого на кредитные средства предприятия.

Анастасия Волкова,

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