В России увеличилось количество точек общепита с лицензией на алкоголь

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17 сентября 2019, 18:33 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Как рассказали специалисты, с 2015 года количество точек общественного питания с лицензией на алкоголь увеличилось на 20% (с 76 тыс. до 95 тыс.).

Эксперты напоминают, что с 1 октября 2015 года по распоряжению правительства России все предприятия, а также магазины, расположенные в жилых домах, могут функционировать и после 23 часов, сообщает News.ru. "Это привело к многократному росту числа общепитов, круглосуточно торгующих алкогольной продукцией. Чтобы обойти закон, недобросовестные предприниматели осуществляют свою деятельность под видом кафе, баров и иных типов предприятий общественного питания", - добавили специалисты.