Материнский капитал снова проиндексируют

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17 сентября 2019, 16:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay

После индексации в 2020 году материнский капитал составит 466 600 рублей.

Повышение в 3,8% коснется не только самого сертификата, но и остатка средств, если семья уже успела израсходовать часть. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Как сообщает сайт Политэксперт, программа материнского капитала стартовала в РФ в 2007 году. Тогда сумма выплат составляла 250 000 рублей. Далее она была проиндексирована до 2015 года. Сейчас процесс снова возобновляется.